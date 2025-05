Mercato : l’OM prospecte du lourd pour sa défense !

8e défense de Ligue 1 avec 44 buts encaissés, l’OM est pourtant deuxième de Ligue 1 à deux journées de la fin. Si le jeu prôné par Roberto De Zerbi n’y est pas étranger, les recrutements décevants de Lilian Brassier et de Luiz Felipe n’ont pas aidé le solide Leonardo Balerdi malgré les prestations souvent convaincantes de Geoffrey Kondogbia. Dès lors, le chantier de la défense paraît plus que prioritaire pour Medhi Benatia. Et le directeur de football marseillais est déjà au travail pour renforcer l’arrière-garde défensive, notamment sur le poste d’axial gauche.

À Marseille, des profils expérimentés sont étudiés. Ces dernières semaines, les noms de Jakub Kiwior (Arsenal), Olivier Boscagli (PSV), Aymeric Laporte (Al Nassr) et Ramy Bensebaini (Dortmund) ont notamment été évoqués en interne, voire même plus que cela. Des défenseurs de niveau international qui apporteraient un véritable plus au groupe marseillais. L’international polonais est suivi de longue date tandis que le défenseur français du PSV, qui n’est pas insensible à l’intérêt phocéen, n’a pas fait d’un retour en France une priorité. Pour Laporte, que Benatia voulait déjà faire venir cet hiver, les discussions n’ont pas été rompues, bien au contraire comme nous vous le révélions. L’objectif pour Marseille étant de pouvoir récupérer le joueur libre. Concernant l’international algérien, il voulait déjà venir à Marseille en janvier 2024 mais l’opération n’avait pu aboutir. Toujours intéressé à l’idée de venir dans la cité phocéenne, l’ancien défenseur du Stade Rennais est estimé à 15 M€. S’il n’y a pas de discussions concrètes, on en est plus sûr de la prise de renseignements… Autre piste chaude et pas des moindres, celle menant à Facundo Medina.

La piste Facundo Medina déjà enlisée…

Sur le papier, l’international argentin de 25 ans (5 sélections) est une cible idéale. En passe d’être naturalisé français, il ne sera plus considéré comme un extracommunautaire. Mieux, il possède une solide expérience de la Ligue 1 (145 matches de Ligue 1) et une grinta susceptible de faire lever l’Orange Vélodrome. Selon les dires de son compatriote Leonardo Balerdi, il est très chaud pour rejoindre l’OM. Mais si l’opération est étudiée sérieusement du côté marseillais, elle est loin d’être simple à boucler. Si l’intérêt phocéen est concret, Marseille n’entend pas mettre sur la table la somme demandée par le RC Lens pour Medina. Or, selon nos informations, le club artésien attend au moins 25 M€ pour un joueur expérimenté, international et sous contrat jusqu’en juin 2028.

Autre problème de taille, le salaire du joueur. Le représentant du joueur est très gourmand et réclame une petite fortune en émolument pour son protégé. De quoi bloquer pour l’instant toute avancée dans ce dossier. Il faut savoir que du côté de la direction marseillaise, on n’entend plus surpayer ou surenchérir sur ce prochain mercato. La volonté marseillaise est de se fixer des prix planchers sur lesquels l’OM ne compte pas déroger. D’autres pistes vont être creusées dans les prochaines semaines. Enfin, il paraît évident que l’issue de la saison en Ligue 1 et la possible qualification en Ligue des Champions auront forcément une incidence sur les moyens financiers mis à disposition du responsable de recrutement marseillais. Les matches face au Havre et Rennes s’annoncent donc déterminants…