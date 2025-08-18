La sortie médiatique fracassante de Maxime Lopez après la première décevante du Paris FC

Première décevante pour le Paris FC. Pour son premier match en Ligue 1 depuis 46 ans, le club de la capitale s’est incliné 1-0 contre Angers. Avec un effectif pourtant intéressant sur le papier et face à des Angevins réduits à 10 pendant plus d’une demi-heure suite à l’expulsion de Mouton, Paris n’a pas réussi à faire trembler son rival, qui avait pris l’avantage assez tôt grâce à un but d’Estéban Lepaul (9e).

Une entrée en matière décevante donc pour un club qui nourrit de grosses ambitions - et devrait encore continuer son mercato avec l’arrivée de Kevin Trapp - et qui avait par exemple sa nouvelle recrue Moses Simon sur le terrain. D’autant plus que le prochain match des troupes de Stéphane Gilli n’est autre qu’un déplacement très compliqué au Vélodrome, face à l’Olympique de Marseille. Quoi qu’il en soit, après la rencontre, un ancien Marseillais justement, Maxime Lopez, a tiré la sonnette d’alarme.

Lopez tire déjà la sonnette d’alarme

« En Ligue 1, il n’y a pas le temps. Je pense qu’il y avait un peu de pression pour certains, on a manqué un peu de tout en première mi-temps. Si on ne prend pas ce but un peu bête, le 0-0 à la mi-temps, il est logique. Il faut que certains joueurs prennent la mesure du truc parce qu’en Ligue 1, il n’y a pas le temps et malheureusement, dès le week-end prochain, c’est déjà Marseille. Donc il n’y a pas le temps de dire : 'Ouais, mais je n’étais pas prêt pour la Ligue 1.' Ça va vite, il ne faut jamais sous-estimer les équipes », a ainsi indiqué le milieu de terrain de 27 ans.

« On a eu des situations, maintenant il faut les finir. On sait que la semaine prochaine, on a un match compliqué donc si on ne marque pas nos occasions dans ce genre de matchs, on est mort », a conclu le joueur formé à l’Olympique de Marseille, qui fait partie des rares joueurs ayant de l’expérience au très haut niveau dans l’effectif parisien. Rendez-vous à Marseille samedi…