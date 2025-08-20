OM : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne se sont pas excusés

La mèche était allumée, et on se demandait quand la bombe allait exploser. Vendredi soir après la défaite de l’OM face à Rennes (0-1), on apprenait dans la presse qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe avaient eu un échange musclé, mais sans confrontation physique. La vérité a fini par éclater et les deux hommes ont été placés sur la liste des transferts par leur club, après une bagarre dans le vestiaire. Depuis, aucun des deux ne s’est excusé, comme l’a révélé Medhi Benatia dans un long entretien accordé à RMC Sport.

«Après 48 heures, on n’a même pas reçu un appel des deux parties, aussi bien de Johnny (Rowe), d’Adrien (Rabiot) ou de l’entourage, pour demander pardon, pour demander un rendez-vous, pour essayer de s’excuser auprès du groupe… on n’a pas reçu malheureusement, confie Benatia. Donc là, qu’est-ce que tu veux faire? On est obligé de trancher et sachez que ça nous fait mal à nous. Mais peut-être plus qu’à ces deux joueurs-là qui, croyez-moi, ne vont pas avoir du mal à trouver preneur.»