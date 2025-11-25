OM-Newcastle : les compositions probables

La Ligue des Champions est de retour cette semaine pour un cinquième acte très prometteur. Du côté de l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille va affronter Newcastle ce mardi soir à 21 heures. Une rencontre très prometteuse entre les Phocéens, classés en 25ème position au classement (1 victoire et 3 défaites), et des Magpies, qui pointent à la 6ème place (3 victoires, 1 défaite). Pour ce choc, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur tous ses joueurs. En effet, Nayef Aguerd, Facundo Medina et Amine Gouiri sont toujours à l’infirmerie. Pol Lirola et Neal Maupay, eux, ne sont pas inscrits dans la liste des joueurs autorisés à jouer la C1.

Malgré tout, l’OM aura fière allure. RDZ devrait miser sur un 4-3-3. Dans les cages, pas de suspense puisque c’est l’indispensable Geronimo Rulli qui débutera la rencontre. Pour l’aider, il pourra compter sur une défense à 4 composée d’Emerson, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard et Timothy Weah. Dans l’entrejeu, le duo Pierre-Emile Hojbjerg-Thomas Vermereen, accompagné par Matt O’Riley, sera à la baguette et aura fort à faire face à d’excellents Toons. Pour soutenir Pierre-Emerick Aubameyang, aligné à la pointe de l’attaque, le coach italien misera sur Igor Paixão et Mason Greenwood.

De Zerbi et Howe préparent du lourd

Ce dernier a été identifié comme le danger numéro un de Marseille par la presse anglaise. Hier, en conférence de presse, Eddie Howe a avoué s’en méfier. « Une partie du plan consistera à essayer d’arrêter leurs joueurs offensifs et il (Mason Greenwood) est l’un des meilleurs qu’ils aient.» Mais le coach de Newcastle a de nombreux atouts dans sa manche pour faire tomber l’équipe française. Si Kieran Trippier (blessé) manque à l’appel, Howe pourra compter sur pratiquement tout son groupe. Il devrait opter pour un 4-3-3.

Pour garder les cages inviolées, Nick Pope débutera a priori la rencontre. Il sera protégé par le quatuor défensif Lewis Hall-Dan Burn-Malick Thiaw-Tino Livramento. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, Joelinton, Sandro Tonali et Bruno Guimarães, qui connaît très bien l’OM et l’Orange Vélodrome depuis son passage réussi à l’OL, seront titulaires. Enfin, pour animer l’attaque, Howe misera sur Harvey Barnes et Jacob Murphy, en soutien de l’infernal Nick Woltemade. Les Phocéens auront fort à faire face à des Magpies, qui viennent de battre Manchester City en Premier League et qui sont en confiance. Mais impossible n’est pas marseillais…