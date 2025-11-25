Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : le groupe de Roberto De Zerbi pour affronter Newcastle

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM contre l'Ajax @Maxppp
Ce mardi, l’OM affronte Newcastle dans une rencontre charnière pour entretenir ses espoirs de qualification pour la suite de l’aventure en Ligue des Champions. Pour l’occasion, les Phocéens pourront compter sur le soutien indéfectible du Vélodrome qui risque bien d’être incandescent ce mardi soir.

Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️

Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour ce 5ème match de @ChampionsLeague ⭐️
Voir sur X

Pour l’occasion, Roberto De Zerbi a révélé le groupe qui prendra part à cette rencontre face aux Magpies. Alors que Nayef Aguerd est absent et ne participera pas à la rencontre comme plusieurs absents de longue date, le coach italien peut compter sur le retour de Pierre-Emile Højbjerg dans l’entrejeu.

