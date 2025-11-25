OM : le groupe de Roberto De Zerbi pour affronter Newcastle

Ce mardi, l’OM affronte Newcastle dans une rencontre charnière pour entretenir ses espoirs de qualification pour la suite de l’aventure en Ligue des Champions. Pour l’occasion, les Phocéens pourront compter sur le soutien indéfectible du Vélodrome qui risque bien d’être incandescent ce mardi soir.

Pour l’occasion, Roberto De Zerbi a révélé le groupe qui prendra part à cette rencontre face aux Magpies. Alors que Nayef Aguerd est absent et ne participera pas à la rencontre comme plusieurs absents de longue date, le coach italien peut compter sur le retour de Pierre-Emile Højbjerg dans l’entrejeu.