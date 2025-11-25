Xabi Alonso mis sous pression par l’Espagne, la grosse erreur d’Hansi Flick avec Raphinha

Un test pour le Real Madrid de Xabi Alonso

Le Real Madrid qui est mis sous pression. « Réveil », titre AS, qui pousse le club espagnol à prendre les choses en mains. Madrid traverse une période difficile avec trois matches décevants qui révèlent des faiblesses en défense et en attaque, une récupération limitée dans le camp adverse et un manque de tranchant devant le but. Les expérimentations sur le côté droit et les rôles de Vinicius, Rodrygo et Camavinga ont créé des déséquilibres, et Xabi Alonso cherche encore la meilleure configuration. Dans Sport, on porte la responsabilité sur Xabi Alonso qui peine à imposer son autorité au Real Madrid, où des joueurs comme Vinicius, Valverde et Camavinga contestent ses méthodes. Les désaccords tactiques et les remplacements contestés accentuent les tensions dans le vestiaire. Les rumeurs sur son avenir ne cessent d’augmenter. La rencontre de demain à Athènes contre l’Olympiacos est une finale à part entière. Tout ce qui n’est pas gagné provoquera l’installation du mot crise au Real Madrid et à partir de là, tout peut arriver.

Raphinha et les rechutes

Raphinha revient progressivement après deux rechutes qui ont prolongé son absence de deux mois. Hansi Flick admet que des erreurs ont été commises dans sa gestion et insiste sur la prudence pour ses minutes de jeu contre Chelsea. L’ailier brésilien reste apprécié par l’entraîneur, mais doit avancer "pas à pas" pour éviter de nouvelles blessures. Flick défend le staff médical tout en reconnaissant ses propres responsabilités. Raphinha assume également ses torts, expliquant qu’il a voulu revenir trop vite et en prend la responsabilité. « Des erreurs médicales lors de sa convalescence ? C’est possible. J’ai fait deux rechutes. La première était de ma faute et j’assume la responsabilité de la deuxième également. J’assume la responsabilité de ces deux rechutes afin de pouvoir revenir sur le terrain au plus vite. J’ai commis une erreur à vouloir revenir plus vite », s’est ainsi justifié le Brésilien.

L’OM doit répondre présent

L’OM n’a pas le droit à l’erreur. « Déjà le compte à rebours », placarde L’Equipe, au sujet de sa survie européenne qui se joue dès ce soir contre Newcastle. Marseille a seulement trois points en quatre journées. De Zerbi veut recréer les conditions d’un rêve européen malgré les fins de match frustrantes contre le Real, le Sporting ou l’Atalanta. Le Vélodrome doit servir de forteresse pour relancer la campagne et rester en course pour les barrages. L’OM devra répondre à la puissance physique de Newcastle, formation typique de Premier League. Avec des leaders comme Greenwood, Aubameyang ou Pavard, De Zerbi croit encore fermement à un rebond européen. Dans La Provence, on prévient l’OM : c’est « le soir de dernière chance » pour espérer se qualifier.