Real Madrid : le geste osé de Vinicius Jr sur Xabi Alonso à l’entraînement

À la veille du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de l’Olympiacos, en Ligue des Champions (21 heures), la séance d’entraînement de ce mardi a offert une scène inattendue. Présent aux côtés de ses joueurs, Xabi Alonso a brièvement participé au toro collectif… avant de se faire dribbler par Vinícius Jr, qui a mis un petit pont à son entraîneur ibérique.

Une séquence légère, qui a fait sourire de nombreux joueurs, à l’instar de Kylian Mbappé, et qui intervient dans un contexte où la situation n’est pas au mieux entre le Brésilien de 25 ans et Xabi Alonso. Pour rappel, Viní Jr discutait d’une prolongation avec ses dirigeants depuis plusieurs mois, mais tout s’est stoppé en raison des demandes financières du joueur et possiblement de sa relation avec son manager.