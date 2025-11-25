Real Madrid : les confidences de Rafael Nadal sur le cas Vinicius

Depuis la fin de sa carrière de tennisman professionnel terminée, Rafael Nadal a plus de temps pour apparaître dans la presse et évoquer notamment l’une de ses grandes passions, le Real Madrid. Invité de l’émission Universo Valdano sur Movistar+, l’Espagnol a donné son avis sur la gestion de Vinícius Júnior, souvent au cœur de polémiques pour son comportement sur le terrain et ses interactions avec son entraîneur. L’ancien numéro 1 mondial a insisté sur l’importance du dialogue.

« Je pense que cela se règle en parlant, dans la compréhension de toutes les parties. Évidemment, Vini doit comprendre qui est l’autorité, et respecter l’autorité et le club, car cela fait partie de ce que représente être joueur du Real Madrid. », a-t-il assuré d’emblée, avant d’expliquer que l’attaquant fait déjà preuve d’implication. « Il s’efforce chaque jour au maximum, et ces choses qui sortent parfois de lui et qui ne plaisent pas peuvent être corrigées par le dialogue et une prise de conscience que certains comportements doivent s’améliorer. Et le premier qui doit vouloir emprunter ce chemin de progression, c’est lui. » Nadal est ensuite allé plus loin en soulignant que Vinicius a déjà montré le désir de progresser : « Quand je l’entends parler en interview, il dit souvent qu’il veut s’améliorer dans tous les aspects. Il doit donc trouver des alliés solides, et je suis convaincu que le Real Madrid a les bonnes personnes pour l’aider et que lui-même a les bonnes personnes dans son entourage pour le conseiller. Le principe de base, c’est de vouloir le faire. » Pour Nadal, les Merengues ont la responsabilité de protéger Vinicius, qu’il considère comme un véritable patrimoine du club. L’ex-tennisman souligne que la direction madrilène sait gérer ces situations délicates, comme en témoigne le retour au très haut niveau de l’international auriverde.