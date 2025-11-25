Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

LdC : le groupe du Real Madrid pour affronter l’Olympiakos, sans Courtois

Par Kevin Massampu
1 min.
Le Real Madrid @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Olympiakos Real Madrid Voir sur CANAL+ SPORT

Le Real Madrid doit rebondir. Battu lors de la précédente journée de Ligue des Champions par Liverpool (1-0), le club merengue reste également sur deux matchs nuls poussifs contre le Rayo Vallecano et Elche en Liga. Un rebond est donc attendu de la part des Madrilènes, qui se déplaceront au Pirée pour affronter l’Olympiakos mercredi (21h)

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸
📋✅ Our squad for the match!
🆚 @olympiacosfc
Voir sur X

Pour cette rencontre de la 5e journée de C1, le Real partira avec un groupe de 20 joueurs seulement. Xabi Alonso pourra de nouveau compter sur Aurélien Tchouameni, mais devra se passer d’Alaba, de Rüdiger, de Carvajal, de Militao, et de Mastantuono, tous blessés. Thibaut Courtois, victime d’une gastro, est aussi absent du voyage en Grèce.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier