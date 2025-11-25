LdC : le groupe du Real Madrid pour affronter l’Olympiakos, sans Courtois

Le Real Madrid doit rebondir. Battu lors de la précédente journée de Ligue des Champions par Liverpool (1-0), le club merengue reste également sur deux matchs nuls poussifs contre le Rayo Vallecano et Elche en Liga. Un rebond est donc attendu de la part des Madrilènes, qui se déplaceront au Pirée pour affronter l’Olympiakos mercredi (21h).

Pour cette rencontre de la 5e journée de C1, le Real partira avec un groupe de 20 joueurs seulement. Xabi Alonso pourra de nouveau compter sur Aurélien Tchouameni, mais devra se passer d’Alaba, de Rüdiger, de Carvajal, de Militao, et de Mastantuono, tous blessés. Thibaut Courtois, victime d’une gastro, est aussi absent du voyage en Grèce.