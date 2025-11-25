Le président de Birmingham rêve d’un retour de Jude Bellingham

Le président de Birmingham City, Tom Wagner, a évoqué la possibilité d’un retour de Jude Bellingham dans son club formateur à l’avenir. Lors de la présentation du projet d’un nouveau stade de 62 000 places, baptisé Powerhouse Stadium et estimé à 1,2 milliard de livres (soit environ 1,36 milliard d’euros), Wagner a souligné l’importance de Bellingham pour la communauté et le football anglais selon The Daily Mail : « si nous pouvons lui offrir une plateforme pour qu’il atteigne son plein potentiel, alors ce sera une belle histoire. Une belle histoire pour Birmingham, une belle histoire pour l’Angleterre et une belle histoire de retour au pays ».

Formé au club, Bellingham avait quitté le club pour le Borussia Dortmund et évolue désormais au Real Madrid. Wagner a décrit le jeune milieu de terrain comme « le meilleur joueur de la planète actuellement » et a convaincu Bellingham de participer aux vidéos promotionnelles du nouveau stade. Le projet s’inscrit dans une ambition plus large de développement urbain et sportif, incluant un quartier sportif et la possibilité d’accueillir la NFL ou des matchs internationaux.