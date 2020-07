Le Borussia Dortmund fait sauter la banque pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Été 2017. Formé à Manchester City, un certain Jadon Sancho quitte l'Angleterre pour s'engager en faveur du Borussia Dortmund. Trois ans plus tard, l'ailier anglais âgé de 20 ans est l'un des joueurs les plus prometteurs de la planète, et affole les plus grosses écuries européennes. Mais ce n'est pas une nouveauté, le BvB aime recruter des joueurs prometteurs. Et encore une fois, le club de Bundesliga a devancé la concurrence pour une pépite du Royaume.

Depuis plusieurs mois maintenant, Jude Bellingham affolait en effet les clubs européens. Formé à Birmingham City, le joueur aujourd'hui âgé de 17 ans a enchaîné les belles performances avec le club de Championship ((41 apparitions toutes compétitions confondues dont 38 en championnat, 4 buts, 3 passes décisives), d'où les nombreux intérêts de clubs comme Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich et donc le Borussia Dortmund. Et la formation entraînée par Lucien Favre a donc eu le dernier mot.

Un transfert à 25 M€

Quelques heures après la signature du contrat, le Borussia Dortmund a en effet officialisé l'arrivée l'international U17 anglais (3 sélections, 2 buts). «Encore une fois, un talent convoité pour le Borussia Dortmund a été officialisé : Jude Bellingham (17 ans) passe de Birmingham City FC au BVB. Le jeune Anglais a signé un contrat à long terme avec le vice-champion et, malgré son âge, est immédiatement intégré à l'équipe professionnelle», peut-on lire sur le communiqué des Borussen. Mais ce recrutement a forcément un prix.

Pour s'attacher les services du jeune anglais, les dirigeants du BvB ont dû débourser environ 25 millions d'euros ! Mais le BvB a voulu dépasser tout le monde pour être sûr de recruter le milieu de terrain, seule véritable satisfaction de la saison du côté de Birmingham, le club anglais étant actuellement dix-neuvième en Championship (sur 24 équipes). Reste désormais à savoir si Jude Bellingham aura le même succès que son désormais coéquipier Jadon Sancho.