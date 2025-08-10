Menu Rechercher
Commenter 15

L2 : Zinédine Zidane a assisté au match Rodez-Nancy

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Zinédine Zidane @Maxppp

C’est l’autre club de coeur de Zinédine Zidane. La légende du football français est aussi liée au club de football de Rodez. Actionnaire du club, ville d’origine de sa femme, Zinédine Zidane semble accorder un intérêt tout particulier au club qui a vu son fils Enzo Zidane jouer il y a quelques années.

La suite après cette publicité
Rodez Aveyron Football
𝐙𝐢𝐧𝐞́𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 était présent à Paul-Lignon hier 🤩

Sympathisant du club, il a pu 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐫𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ et regarder cette équipe prometteuse 💊

𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 ❤️💛 #RAFASNL
Voir sur X

Récemment aperçu dans la ville ces derniers jours, Zizou attendait aussi avec impatience la reprise du championnat de Ligue 2. Ce samedi soir, il a ainsi assisté à la rencontre entre Rodez et Nancy (0-0). S’il n’a pas vraiment pu se régaler sur le terrain, il a pu admirer le stade Paul-Lignon tout juste terminé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Rodez
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

Rodez Logo Rodez
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier