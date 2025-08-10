L2 : Zinédine Zidane a assisté au match Rodez-Nancy
C’est l’autre club de coeur de Zinédine Zidane. La légende du football français est aussi liée au club de football de Rodez. Actionnaire du club, ville d’origine de sa femme, Zinédine Zidane semble accorder un intérêt tout particulier au club qui a vu son fils Enzo Zidane jouer il y a quelques années.
Récemment aperçu dans la ville ces derniers jours, Zizou attendait aussi avec impatience la reprise du championnat de Ligue 2. Ce samedi soir, il a ainsi assisté à la rencontre entre Rodez et Nancy (0-0). S’il n’a pas vraiment pu se régaler sur le terrain, il a pu admirer le stade Paul-Lignon tout juste terminé.
