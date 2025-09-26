Ligue 2 : Troyes leader provisoire, Reims vainqueur à Nancy

Ce vendredi avait lieu la 8e journée de Ligue 2. Auteur d’un début de saison remarquable, l’ESTAC avait l’occasion de s’emparer provisoirement du trône de leader. Pour ce faire, les Aubois devaient s’imposer face à Annecy. A domicile, les hommes de Stéphane Dumont ont accompli leur mission. Rapidement devant grâce au but rapide de Mounaïm El Idrissy (3e), les Troyes ont gardé le cap. Dans un match où ils n’ont pas été très dominateurs, les Troyens ont eu le mérite d’être cliniques devant le but au retour des vestiaires. Alors qu’Assoumou a offert le break aux siens (0-2, 70e), Tawfik Bentayeb a scellé le succès des siens en toute fin de match (0-3, 87e). La réduction de l’écart annécienne n’a rien changé en fin de match. Avec cette victoire, Troyes s’empare provisoirement du trône de leader de Ligue 2.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Pau est revenu provisoirement à hauteur de l’ASSE en s’imposant à Rodez. C’est 0mar Sadik, entré en jeu à la 71e minute, qui a offert le succès aux siens à la 82e minute (1-2). En déplacement à Nancy, le Stade de Reims a gagné grâce à un but d’Amine Salama au retour des vestiaires (0-1, 48e). Dominateur sur la pelouse de Clermont, Le Mans n’a pas été récompensé et a dû se contenter d’un match nul qui ne fait ni les affaires sarthoises ni celles des Clermontois (1-1). Score nul et vierge entre Grenoble et la lanterne rouge Bastia, pourtant réduite à dix à la 41e minute, pour le dernier match de cette soirée.

Les résultats de 20h :

Nancy 0-1 Reims : Salama (48e)

Annecy 1-3 Troyes : Tiendrébéogo (90+1e) / El Idrissy (3e), Assoumou (70e), Bentayeb (87e)

Rodez 1-2 Pau : Benchamma (24e) / Magnin (21e, c.s.c), Sadik (84e)

Clermont 1-1 Le Mans : Socka Bongué (21e) / Vercruysse (82e)

Grenoble 0-0 Bastia