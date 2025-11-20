Menu Rechercher
Un journaliste argentin choque l’Espagne avec une déclaration sur Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal face à l'Olympiakos @Maxppp

Qui est le meilleur jeune du monde ? Pour beaucoup, c’est Lamine Yamal. Mais d’autres ne voient pas les choses de cet œil-là. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito de Jugones, le journaliste Matías Palacios a ainsi expliqué que pour lui, le Barcelonais était très loin d’être le meilleur de la planète dans sa catégorie d’âge.

🔝 "ESTEVAO es el MEJOR JUGADOR ZURDO SUB20".

😳 "Tiene más gol que Lamine, mejor regate, pisa mejor el área...".

🔥 @palaciosmatias 'enciende' a todo el barcelonismo...
« Estêvão Willian est le meilleur joueur gaucher U20. Je le répète, que ça plaise ou non. Je l’ai vu en sélection chez les jeunes. Le meilleur joueur U20 gaucher du monde en ce moment, c’est lui. Il marque plus que Lamine, il dribble mieux, il est meilleur dans la surface, mais toi tu n’as regardé aucun match de Chelsea, moi je regarde tous les matchs de Lamine Yamal », a-t-il expliqué, soulevant de vives réactions sur le plateau mais aussi sur les réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
