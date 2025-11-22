Liga : pour son retour au Camp Nou, le FC Barcelone se balade face à Bilbao

Ce samedi était un grand jour pour le FC Barcelone. Après des années de travaux, le nouveau Camp Nou accueillait enfin une nouvelle rencontre du Barça, près de deux ans après le dernier match disputé dans le célèbre stade catalan. Une fin d’après-midi de gala que les hommes d’Hansi Flick ne devait pas gâcher sur le terrain en s’imposant dans une rencontre très importante au classement face à Bilbao. Pour y parvenir, le coach allemand décidait d’aligner une équipe offensive avec Fermín López, Olmo, Torres, Lewandowski et Lamine Yamal. En face, Ernesto Valverde entendait bien gâcher la fête de son ancien club et décidait d’aligner une équipe compétitive avec la présence de Nico Williams, proche de rejoindre les Blaugranas cet été. Pourtant, d’entrée, les Catalans ont affiché un meilleur visage.

Plus incisif dans les duels et ayant une plus grosse maîtrise technique dans l’entrejeu, les Culés n’ont pas tardé avant de se montrer dangereux. Et sur leur première occasion, les Catalans ont trouvé la faille. Dans la surface, Robert Lewandowski a éliminé son adversaire avec un grand pont subtil avant d’armer du gauche. Fautif, Unai Simon a été surpris sur son premier poteau et n’a pas eu la main assez ferme pour stopper la frappe du Polonais (1-0, 5e). Sous l’impulsion d’un Camp Nou incandescent, les Blaugranas ont continué d’accélérer. Avec un Fermín López dans tous les bons coups et proche de doubler la mise (20e), les locaux ont cru inscrire le but du break grâce à Ferran Torres mais l’attaquant catalan était finalement signalé en position de hors-jeu (25e). L’ancien de Manchester City était finalement récompensé de ses appels incessants.

Le FC Barcelone s’est amusé dans son Camp Nou

Lancé dans la profondeur sur un caviar de l’extérieur du pied d’un Lamine Yamal assez discret, le numéro 7 catalan n’a pas tremblé et a profité d’une nouvelle erreur de main du catastrophique Unai Simon pour mettre son Barça à l’abri juste avant la pause (2-0, 45+2e). Au retour des vestiaires, le club catalan a rapidement assuré sa victoire. Excellent depuis le début de saison et d’autant plus dans cette rencontre, Fermín López a parachevé son beau match en inscrivant le troisième but des siens (3-0, 48e). Quelques minutes plus tard, son dribble a fait dégoupiller Oihan Sancet qui s’est rendu coupable d’une balayette sur son compatriote (54e). Expulsé, le milieu offensif basque était le symbole des difficultés de son équipe ce samedi.

La dernière demi-heure de match a été paisible pour le Barça. Face à un Bilbao inexistant offensivement à l’image d’un Nico Williams apathique ce samedi, le FC Barcelone aurait pu corser l’addition à maintes reprises. Mais Lamine Yamal (84e, 88e), montant clairement en puissance dans la rencontre, ou encore Raphinha (81e), dès son entrée en jeu, sont passés tout près de se joindre à la belle fête catalane. Finalement, le quatrième but de la rencontre a été inscrit par Ferran Torres (4-0, 90+1e) après un superbe numéro de Lamine Yamal et une passe superbe pour son numéro 7. Ainsi, le FC Barcelone a honoré son retour au Camp Nou de la meilleure des manières et ce beau succès permet à Barcelone de revenir à hauteur du Real Madrid au classement et de prendre la tête du classement. Bilbao stagne à la 8e place.