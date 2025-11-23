Menu Rechercher
Barça : Robert Lewandowski très ému après son but au Camp Nou

Robert Lewandowski @Maxppp
Barcelone 4-0 Bilbao

Pour leur grand retour au Camp Nou, les joueurs du FC Barcelone n’ont pas tremblé et ont offert un récital offensif face à l’Athletic Bilbao (4-0). Portés par l’ambiance retrouvée de leur enceinte mythique, les Blaugranas ont rapidement pris les commandes du match. L’un des hommes forts de la soirée, Robert Lewandowski, premier buteur de l’histoire dans le nouveau Camp Nou, est revenu sur ce moment particulier.

«Dès le début du match, nous avions en tête qu’il fallait attaquer et chercher le premier but. Jouer au Camp Nou, c’est autre chose. Il n’y a rien de comparable. J’ai vécu de nombreuses expériences en jouant dans d’autres stades au cours de ma carrière, mais ici, au Camp Nou, c’est quelque chose de spécial. Ce premier but, je m’en souviendrai. À jamais», a-t-il lâché après la rencontre, ému après son but.

