Barça : Fermin Lopez s’est blessé !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Fermín López au Barça @Maxppp

Nouveau coup dur pour le Barça, peu après cette défaite 3-0 contre Chelsea. Alors qu’Hansi Flick commençait à voir la lumière au bout du tunnel avec les blessures, Raphinha étant enfin revenu et Pedri étant proche de le faire, voilà que Fermin Lopez s’est blessé. Le FC Barcelone vient de l’annoncer.

FC Barcelona
[COMMUNIQUÉ MÉDICAL]❗

Fermín Lopez souffre d'une blessure légère du muscle soléaire de la jambe droite et la durée de son absence est estimée à deux semaines
« Fermín Lopez souffre d’une blessure légère du muscle soléaire de la jambe droite et la durée de son absence est estimée à deux semaines », a ainsi indiqué le club catalan dans un communiqué officiel. Le milieu de terrain de 22 ans, régulièrement titulaire ces dernières semaines (13 matchs TCC dont 10 titularisations pour 7 buts et 4 assists) va donc manquer le match du week-end contre Alavés, mais surtout le choc contre l’Atlético mardi prochain, et peut espérer revenir pour le duel de Liga contre le Osasuna le 13 décembre prochain.

Pub. le - MAJ le
