Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

Barça : les joueurs ont refusé le jour de repos accordé par Hansi Flick

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
Chelsea 3-0 Barcelone

Après une série noire ponctuée par un nul décevant 3-3 contre Bruges et une lourde défaite 3-0 face à Chelsea ce mardi soir en Ligue des Champions, le FC Barcelone traverse une période délicate sur tous les fronts. En Liga, le club culé occupe la deuxième place derrière son rival historique, le Real Madrid, mais en Ligue des Champions, la situation est beaucoup plus préoccupante : avec les revers contre le PSG et Chelsea, les Catalans pointent à la 18e au classement de la phase de ligue de C1

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨

‼️ "Flick decidió en el vuelo de vuelta de Londres dar descanso este miércoles a los jugadores...

...pero todos acudieron voluntariamente a ejercitarse en la ciudad deportiva" ‼️
Voir sur X

Dans ce contexte morose, une information d’El Chiringuito apporte un signe positif du côté du vestiaire : malgré la décision de l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, de laisser les joueurs au repos ce mercredi, tous se sont rendus volontairement à la Ciudad Deportiva pour s’entraîner. Une initiative qui traduit tout de même la détermination des joueurs à renverser la situation et à retrouver leur compétitivité après ces revers frustrants.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Hansi Flick

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier