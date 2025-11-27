Barça : les joueurs ont refusé le jour de repos accordé par Hansi Flick

Après une série noire ponctuée par un nul décevant 3-3 contre Bruges et une lourde défaite 3-0 face à Chelsea ce mardi soir en Ligue des Champions, le FC Barcelone traverse une période délicate sur tous les fronts. En Liga, le club culé occupe la deuxième place derrière son rival historique, le Real Madrid, mais en Ligue des Champions, la situation est beaucoup plus préoccupante : avec les revers contre le PSG et Chelsea, les Catalans pointent à la 18e au classement de la phase de ligue de C1…

Dans ce contexte morose, une information d’El Chiringuito apporte un signe positif du côté du vestiaire : malgré la décision de l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, de laisser les joueurs au repos ce mercredi, tous se sont rendus volontairement à la Ciudad Deportiva pour s’entraîner. Une initiative qui traduit tout de même la détermination des joueurs à renverser la situation et à retrouver leur compétitivité après ces revers frustrants.