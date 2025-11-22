Le Barça veut faire un gros coup mercato cet hiver

Le FC Barcelone pourrait se renforcer cet hiver. Les Barcelonais sont plutôt inquiets de certaines lacunes, dans le secteur défensif principalement et surtout sur les côtés, où Alejandro Baldé et Jules Koundé déçoivent. La possibilité de recruter à ce(s) poste(s) est donc sérieusement sur la table et comme l’indique Marca, le Barça a déjà coché un nom.

C’est Alejandro Grimaldo, bien connu en Catalogne puisqu’il est formé… à La Masia. Aujourd’hui au Bayer Leverkusen et international espagnol, le latéral gauche plaît énormément à Deco, le directeur sportif du club. Et selon le média espagnol, Leverkusen ne ferme pas forcément la porte à un départ et un transfert est jugé crédible et possible…