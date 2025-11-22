Menu Rechercher
Commenter
Liga

Le Barça veut faire un gros coup mercato cet hiver

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Eric Garcia au FC Barcelone @Maxppp

Le FC Barcelone pourrait se renforcer cet hiver. Les Barcelonais sont plutôt inquiets de certaines lacunes, dans le secteur défensif principalement et surtout sur les côtés, où Alejandro Baldé et Jules Koundé déçoivent. La possibilité de recruter à ce(s) poste(s) est donc sérieusement sur la table et comme l’indique Marca, le Barça a déjà coché un nom.

La suite après cette publicité

C’est Alejandro Grimaldo, bien connu en Catalogne puisqu’il est formé… à La Masia. Aujourd’hui au Bayer Leverkusen et international espagnol, le latéral gauche plaît énormément à Deco, le directeur sportif du club. Et selon le média espagnol, Leverkusen ne ferme pas forcément la porte à un départ et un transfert est jugé crédible et possible…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Bundesliga
Leverkusen
Barcelone
Alejandro Grimaldo

En savoir plus sur

Liga Liga
Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Barcelone Logo Barcelone
Alejandro Grimaldo Alejandro Grimaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier