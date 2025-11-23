Menu Rechercher
Naples : Noa Lang débloque enfin son compteur but

Par André Martins
1 min.
Noa Lang, à Naples @Maxppp
Naples 3-1 Atalanta

Noa Lang peut se sentir libéré. L’attaquant néerlandais a inscrit son premier but avec Naples lors de la victoire 3-1 contre l’Atalanta, samedi en Serie A. Après la rencontre, l’ancien du PSV Eindhoven a estimé que cette réalisation peut marquer un tournant personnel après une période compliquée, durant laquelle il a dû redoubler d’efforts pour répondre aux attentes.

Lega Serie A
Apre e chiude l'azione! 🪢 Eccolo il 1° gol di Noa Lang con la maglia del @sscnapoli! ⚡️🇳🇱

#NapoliAtalanta
« Je suis heureux d’avoir marqué mon premier but, c’était très important. Pour moi, cela a été une période difficile : il y avait de grandes attentes autour de moi et j’ai dû travailler dur. Maintenant, je regarde vers l’avant, le meilleur reste à venir : ce n’est que le début », a-t-il déclaré. Juste avant, il a également félicité le double buteur du soir, David Neres, qui n’avait plus inscrit de buts depuis onze mois. « Très content pour mon frère. Il le mérite. On a une très bonne relation », a-t-il expliqué.

