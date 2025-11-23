Serie A : le Hellas Vérone s’enfonce dans la crise à Parme

Parme s’offre un précieux succès sur la pelouse du Bentegodi en s’imposant 2-1 face à l’Hellas Vérone, lanterne rouge toujours en difficulté. Les hommes de Carlos Cuesta, 15es avant le coup d’envoi, ont frappé les premiers grâce à Pellegrino, opportuniste dans la surface (18e). Les Véronais, qui avaient cru ouvrir le score dès la 9e minute par Orban avant l’annulation du but par la VAR, ont longtemps peiné à réagir avant que Giovane n’égalise d’une frappe croisée (65e). Mais Parme a trouvé les ressources pour reprendre l’avantage en fin de match, Pellegrino s’offrant un doublé salvateur (80e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Parme 11 12 -6 2 5 5 9 15 20 Hellas 6 12 -11 0 6 6 7 18

Toujours 20e, le Hellas de Paolo Zanetti continue de s’enfoncer dans une spirale préoccupante malgré quelques séquences encourageantes. Parme, plus réaliste et mieux organisé, repart de Vérone avec une victoire essentielle dans la course au maintien. Le match s’est joué au Stadio Marcantonio Bentegodi, devant un public frustré de voir une nouvelle fois son équipe céder dans le dernier quart d’heure.