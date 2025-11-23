Manchester City : le craquage complet de Pep Guardiola fait jaser en Angleterre

Ce samedi en Angleterre, il y avait un choc entre Manchester City et Newcastle. Après avoir remonté la pente cette saison, la formation de Pep Guardiola devait enchaîner les victoires pour mettre la pression sur Arsenal qui semble bien parti pour être seul en tête du classement de Premier League cette saison. Avec 4 points d’avance au coup d’envoi, les Gunners devaient sans doute observer avec grande attention cette rencontre entre les Cityzens et les Magpies. De même que les Marseillais, futurs adversaires de Newcastle en Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, cette rencontre entre les deux équipes a tenu toutes ses promesses avec beaucoup d’intensité. Et tout s’est enflammé au retour des vestiaires après l’ouverture du score de Harvey Barnes. L’Anglais s’est même offert un doublé dans ce match qui a permis à son équipe de prendre les trois points (2-1). L’égalisation de Ruben Dias n’a rien changé pour City qui a concédé une nouvelle défaite. Et cette fois, si Pep Guardiola a l’habitude d’être plutôt calme après les rencontres, il a complètement craqué. De quoi même choquer la presse anglaise.

Pep Guardiola perd son sang-froid

«Pep Guardiola perd son sang-froid. Il s’en prend à Bruno Guimaraes, aux arbitres et même à un caméraman», a titré le Daily Mail ce dimanche matin. Juste après le coup de sifflet final, le coach espagnol s’est effectivement rué vers Bruno Guimaraes et a eu une explication tendue avec le Brésilien. Il est ensuite parti voir les arbitres et a même terminé par un échange virulent avec un caméraman présent sur la pelouse. Le technicien espagnol a semblé excédé par les décisions arbitrales du jour. En cause : un penalty oublié en première mi-temps suite à un tacle violent de Fabian Schär sur Phil Foden et une potentielle faute sur Donnarumma sur le second but.

La suite après cette publicité

Très remonté en conférence de presse, Pep Guardiola n’a pas été très bavard lorsqu’il a été interrogé sur sa grosse colère. «Ce que j’ai dit à Guimaraes ? Rien. Je lui ai dit à quel point il est bon mais cette conversation relève de la sphère privée. Tout va bien. Je lui ai parlé de la situation avec Gigio et ce qui s’est passé, ainsi que sur les situations précédentes», a-t-il lancé froidement avant de botter en touche une nouvelle fois sur ses échanges avec les arbitres. «Rien, tout va bien. La VAR et les arbitres ont décidé qu’il n’y avait pas faute en première et en seconde période. C’est comme ça. On y est habitués. Les cinq dernières questions concernent les arbitres et leurs actions. Demandez-les aux arbitres. Je n’ai pas encore vu les images et rien ne changera maintenant». Enfin, pour le caméraman, Pep Guardiola n’a donné aucune explication mais son attitude a évidemment été pointée du doigt par la presse anglaise. Le Mirror parle d’une «confrontation houleuse» alors que le Telegraph décrit un Guardiola qui s’en est pris à «un pauvre caméraman». Le coach espagnol va devoir redresser son équipe et mieux gérer ses émotions s’il ne veut pas revivre une mauvaise série comme la saison dernière.