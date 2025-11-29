Manchester City : les mots de Guardiola sur l’avenir de Bernardo Silva

En conférence de presse avant le match contre Leeds ce samedi, Pep Guardiola est revenu sur l’avenir de Bernardo Silva, capitaine et joueur clé de Manchester City, dont le contrat arrive à expiration. L’entraîneur catalan a précisé qu’il n’avait pas encore abordé le sujet avec le Portugais, mais qu’il respecterait et soutiendrait quelle que soit sa décision. Des rumeurs évoquent un possible retour de Silva au Benfica, son club de cœur, après neuf années passées à Manchester.

« Je veux le meilleur pour Bernardo. S’il souhaite rester, j’en serai plus que ravi, mais je ne parle pas de ce sujet avec lui et je souhaite uniquement le meilleur pour sa famille. Il est ici depuis neuf ans et décidera avec le club de ce qui sera le mieux pour lui », a-t-il déclaré. Des propos qui font suite à une interview de l’ancien Monégasque à la chaîne portugaise Sport TV, où il évoque son rêve de remporter la Coupe du monde 2026, et assure être concentré sur sa « dernière année de contrat avec Manchester City ».