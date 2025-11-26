Manchester City : ça se précise pour les adieux de Bernardo Silva…

Un autre pilier du Manchester City de Pep Guardiola va bientôt s’en aller. Après les départs de Kyle Walker en 20124 et ceux l’été dernier de Kevin De Bruyne (Naples), d’Ederson et d’Ilkay Gündogan (Galatasaray), c’est Bernardo Silva qui devrait lui aussi mettre les voiles. Joueur des Cityzens depuis 2017, après son incroyable épopée avec l’AS Monaco en Ligue des Champions (demi-finale), Bernardo Silva avait fait le bon choix. Sous les ordres de l’Espagnol, l’international portugais a considérablement garni sa vitrine de trophées. Vainqueur d’une Ligue des Champions, d’une coupe Intercontinentale et de 6 championnats d’Angleterre, l’ancien Asémiste a tout gagné. Mais il a encore faim. À 31 ans, le natif de Lisbonne veut désormais aider le Portugal à entrer dans l’histoire. Après avoir remporté l’Euro 2016 en France, Bernardo Silva a fait savoir qu’il espère soulever la Coupe du Monde 2026, avant de confier que cette saison 2025/2026 sera sans doute sa dernière sous le maillot de City.

«J’ai toujours rêvé de remporter des titres, mais je n’aurais jamais imaginé gagner six Premier League en huit ans. Le football m’a apporté plus que je ne l’aurais imaginé, mais cela ne s’arrête pas là, j’ai beaucoup d’ambition et je veux continuer au plus haut niveau. J’ai un grand rêve, celui d’être champion du monde avec le Portugal, et nous allons nous battre pour cela. Ensuite, plus tard, et je n’aime pas faire de plans à long terme, je suis très concentré, j’ai ma dernière année de contrat avec Manchester City, je veux bien terminer la saison, gagner quelque chose dans ce club qui m’a tant donné, dans la dernière partie de ma carrière là-bas, puis être champion du monde avec le Portugal, le rêve des Portugais », a-t-il déclaré dans l’émission Futebol Arte diffusée sur Sport TV. Nul ne sait encore si Bernardo Silva arrivera à soulever le Graal avec la Seleção das Quinas l’été prochain aux États-Unis, mais ce qui est sûr, c’est qu’un gros chapitre de sa carrière va se refermer en Angleterre. De quoi relancer les rumeurs d’intérêts de la Juventus, Benfica et de l’Arabie saoudite où Al-Hilal avait tenté sa chance l’été dernier.