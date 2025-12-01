Manchester City veut s’offrir un nouvel attaquant cet hiver à 75 M€

Pour rester au coude à coude avec Arsenal en tête du classement de Premier League, Manchester City pourrait frapper un grand coup dès janvier. Alors qu’ils sont maintenant à cinq points du leader londonien, les Cityzens vivront une fin d’année plus compliquée, puisqu’ils seront privés d’Omar Marmoush pendant près de cinq semaines pour la Coupe d’Afrique des Nations. Et avec Jérémy Doku, seulement de retour en forme ces dernières semaines, Savinho et Oscar Bobb, qui déçoivent cette saison, Manchester City envisage une arrivée offensive.

D’après les informations du Times, les Skyblues envisagent de recruter la sensation de Bournemouth : Antoine Semenyo. En effet, les Cityzens étudient sérieusement la possibilité de déclencher la clause libératoire de 74 millions d’euros de l’ailier des Cherries, qui, à 25 ans, est déjà auteur de six buts et trois passes décisives en 12 matchs cette saison, soit le cinquième meilleur buteur de Premier League. Sa polyvalence, capable d’évoluer sur les deux ailes et parfois en pointe, correspond parfaitement au profil que Pep Guardiola recherche pour renforcer son attaque.

Pep Guardiola veut éviter la Haaland-dépendance

Liverpool suivait également le joueur de près, notamment sous l’œil de Richard Hughes, leur directeur sportif, qui l’avait recruté à Bournemouth, mais après un été agité à plus de 400 millions de dépenses, les Reds ne semblent pas vouloir frapper fort sur le marché hivernal. De son côté, City pense qu’il pourrait apporter un peu plus de variété offensive au sein de son effectif trop dépendant d’Erling Haaland et que son arrivée permettrait également d’alléger la pression sur Phil Foden et Bernardo Silva, souvent alignés sur les ailes malgré leur rôle plus central.

Le timing semble idéal pour City. La clause de Semenyo deviendra active en janvier et aucun obstacle international ne devrait freiner son transfert puisque le Ghana a loupé sa qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations. Reste à savoir si les Cityzens franchiront le pas et s’offriront ce talent en pleine ascension pour dynamiser son attaque. Car malgré la forme folle d’Erling Haaland, auteur de 14 buts en 13 matches, Phil Foden est le seul autre joueur de Manchester City à avoir marqué plus d’un but en Premier League cette saison.