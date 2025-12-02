Le formidable 100e but record d’Erling Haaland en Premier League

Une barre aussi grandiose que symbolique. Erling Haaland vient d’atteindre les 100 buts en Premier League, le tout en seulement 111 matchs. Jamais un joueur dans l’histoire du championnat anglais n’a réussi pareille prouesse avant lui. Alan Shearer avait lui mis 124 rencontres à atteindre le mur du 100.

Mieux encore, le Norvégien a inscrit cette 100e réalisation d’une très belle manière. Sa puissante reprise du gauche sur un centre de Jérémy Doku a terminé sa course sous la barre de Leno lors de ce déplacement de Manchester City sur la pelouse de Fulham.