Premier League
Le formidable 100e but record d’Erling Haaland en Premier League
1 min.
@Maxppp
Une barre aussi grandiose que symbolique. Erling Haaland vient d’atteindre les 100 buts en Premier League, le tout en seulement 111 matchs. Jamais un joueur dans l’histoire du championnat anglais n’a réussi pareille prouesse avant lui. Alan Shearer avait lui mis 124 rencontres à atteindre le mur du 100.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 20:53
IL EST LÀ : LE 100ÈME BUT D'ERLING HAALAND EN PREMIER LEAGUE 🤖Voir sur X
Le tout en seulement 111 matches 🤯
#FULMCI | #PremierLeague
Le tout en seulement 111 matches 🤯
#FULMCI | #PremierLeague
Mieux encore, le Norvégien a inscrit cette 100e réalisation d’une très belle manière. Sa puissante reprise du gauche sur un centre de Jérémy Doku a terminé sa course sous la barre de Leno lors de ce déplacement de Manchester City sur la pelouse de Fulham.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
PL : victoire folle de Manchester City à Fulham 5-4, Everton l’emporte à Bournemouth grâce à Grealish
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer