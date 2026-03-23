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Man City : Rayan Cherki recadré par Pep Guardiola

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Cherki avec Manchester City @Maxppp
Arsenal 0-2 Man City

Dimanche en fin d’après-midi, Manchester City s’est imposé en finale de la Carabao Cup contre Arsenal (0-2). Il s’agit du premier titre de la carrière de Rayan Cherki. Le Français a d’ailleurs fait des siennes face aux Gunners. À la 69e minute de jeu, l’ancien joueur de l’OL s’est mis à jongler après avoir réceptionné le ballon.

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Si les fans des Skyblues ont rigolé, Pep Guardiola, lui, a été beaucoup moins fan. Le coach a secoué la tête l’air dépité, avant de lui glisser quelques mots en guise de réprimande à sa sortie du terrain, explique The Daily Mail. Le média anglais ajoute que les joueurs d’Arsenal n’ont pas vraiment apprécié son comportement.

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