Vincent Kompany répond à la rumeur Manchester City

Actuel coach du Bayern Munich, Vincent Kompany réalise une excellente saison. Sacré champion l’an dernier avec le Rekordmeister, le technicien belge de 39 ans voit son club mener le championnat avec huit points d’avance sur son dauphin le RB Leipzig. Ancien joueur de Manchester City entre 2008 et 2019, il est également considéré comme un possible successeur de Pep Guardiola. Interrogé sur une arrivée au sein du club anglais, Vincent Kompany a éteint cette possibilité à court terme.

«Il l’a déjà dit en conférence de presse. Mais ça fait deux ans qu’il dit que ce sera sa dernière année. Moi, ça fait deux ans que je réponds à cette question. Peu importe que je sois relégué, ou que je sois au Bayern, la question revient toujours. Elle reviendra encore, c’est sûr. Mais ça ne doit influencer personne. Je suis concentré uniquement sur mon travail, sur mes joueurs», a-t-il ainsi déclaré.