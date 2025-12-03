Nice : le message du maire Christian Estrosi sur les incidents

Dans la nuit de dimanche à lundi, certains membres de l’OGC Nice, dont Terem Moffi et Jérémie Boga, ont été agressés par certains supporters comme expliqué par nos soins. Une affaire qui désole maire de Nice, Christian Estrosi. Sur son compte Instagram, ainsi que sur X, l’homme politique a publié un long message ce mercredi pour faire un point sur la situation. «J’ai pris connaissance des déclarations de l’autorité préfectorale indiquant qu’aucune violence physique constituée n’a été constatée lors des échanges survenus autour de l’OGC Nice. Tant mieux car toute violence serait inacceptable. Il est donc important de ne pas en surajouter, ni d’alimenter une polémique qui dépasse largement la réalité des faits.»

Estrosi poursuit : «ni Nice, ni nos supporters ne méritent collectivement d’être stigmatisés. Depuis quelques jours, cette affaire fait plus de bruit que le narcotrafic ou les enjeux de sécurité qui, eux, affectent réellement le quotidien de nombreux Niçoises et Niçois. Gardons le sens des priorités. Je veux en appeler au calme, à la responsabilité de chacun et au respect de l’identité de notre club. L’OGC Nice fait partie de l’âme de notre ville : il mérite la sérénité, le soutien et la passion qui ont toujours animé ses supporters. Je fais confiance aux dirigeants et aux autorités compétentes pour rétablir le dialogue et permettre à notre club d’avancer. Restons unis derrière l’OGC Nice et concentrés sur l’essentiel : le jeu, l’engagement et la fierté d’être Niçois.» Le message est passé.