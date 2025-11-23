Le coup de gueule d’Hugo Lloris contre la MLS et Vancouver

Hugo Lloris a vécu une soirée contrastée lors de l’élimination du Los Angeles FC face aux Vancouver Whitecaps en demi-finale de Conférence Ouest de MLS (2-2, 4-3 aux tirs au but). Fautif sur le premier but, il s’est ensuite rattrapé avec un arrêt réflexe décisif avant de repousser le quatrième tir au but canadien. Mais les échecs de Son Heung-min et Marco Delgado ont scellé la sortie du LAFC malgré les efforts du gardien français.

Après la rencontre, Lloris n’a pas mâché ses mots sur la mauvaise qualité du terrain synthétique de Vancouver, qu’il estime indigne d’un tel niveau de compétition. « Je pense que la MLS devrait y réfléchir, et le propriétaire de Vancouver aussi, car nous aimons tous le football et je pense que ce stade doit avoir un meilleur terrain. Jouer sur un terrain synthétique comme celui-ci est presque inacceptable… dans les divisions inférieures en France, il y a des terrains synthétiques encore meilleurs que celui-ci », a-t-il taclé. Ça, c’est dit.