Menu Rechercher
Commenter 1
MLS

Le coup de gueule d’Hugo Lloris contre la MLS et Vancouver

Par André Martins
1 min.
Hugo Lloris, actuellement au LAFC. @Maxppp
Whitecaps 2-2 LAFC

Hugo Lloris a vécu une soirée contrastée lors de l’élimination du Los Angeles FC face aux Vancouver Whitecaps en demi-finale de Conférence Ouest de MLS (2-2, 4-3 aux tirs au but). Fautif sur le premier but, il s’est ensuite rattrapé avec un arrêt réflexe décisif avant de repousser le quatrième tir au but canadien. Mais les échecs de Son Heung-min et Marco Delgado ont scellé la sortie du LAFC malgré les efforts du gardien français.

La suite après cette publicité
Celso Oliveira
Harsh words about the artificial pitch in Vancouver.

“The fans here deserve better. I don’t think it’s good for football”
Voir sur X

Après la rencontre, Lloris n’a pas mâché ses mots sur la mauvaise qualité du terrain synthétique de Vancouver, qu’il estime indigne d’un tel niveau de compétition. « Je pense que la MLS devrait y réfléchir, et le propriétaire de Vancouver aussi, car nous aimons tous le football et je pense que ce stade doit avoir un meilleur terrain. Jouer sur un terrain synthétique comme celui-ci est presque inacceptable… dans les divisions inférieures en France, il y a des terrains synthétiques encore meilleurs que celui-ci », a-t-il taclé. Ça, c’est dit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Whitecaps
LAFC
Hugo Lloris

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Whitecaps Logo Whitecaps
LAFC Logo Los Angeles
Hugo Lloris Hugo Lloris
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier