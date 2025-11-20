Le message d’Illa Zabarnyi dénonçant les attaques russes

Illia Zabarnyi ne brille peut-être pas encore avec le PSG mais il est un défenseur inconditionnel de son pays. Capitaine de l’Ukraine, le joueur de 23 ans publie régulièrement des posts sur les horreurs de la guerre dont son pays est victime depuis février 2022. S’il a la chance de ne pas être engagé sur le terrain militaire, sa condition de sportif professionnel et d’ambassadeur de l’Ukraine l’oblige à résister à sa manière. Cela passe souvent par les rassemblements de l’équipe nationale, ou par les réseaux sociaux. Sur Instagram, il a d’ailleurs partagé une vidéo du président Volodymyr Zelensky qui dénonçait et affichait les bombardements russes sur son pays, ajoutant un hashtag #russianisaterroriststate (la Russie est un État terroriste).

Il a également mis son maillot de l’équipe nationale signée aux enchères dans le but de participer à une levée de fonds intitulée "United Collection", dont l’existence a pour but de financer l’achat de drones à l’armée, ainsi que de venir en aide à des familles ukrainiennes. «Votre soutien est précieux. Dans le cadre du "Rassemblement Unis", nous organisons une tombola et offrons mon maillot de l’équipe nationale ukrainienne. Les conditions sont simples : faites un don de 200 hryvnia ou plus sur le compte bancaire partenaire pour participer au tirage au sort. L’intégralité des fonds sera reversée aux drones intercepteurs Shaheed. Le gagnant sera annoncé le 2 décembre sur la page @oneunited.now. Sur le terrain comme lors du rassemblement, nous jouons en équipe.»