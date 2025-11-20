Real Madrid : Xabi Alonso demande un effort à Florentino Pérez

Xabi Alonso attend du renfort, et si possible cet hiver. C’est la tendance dans la presse madrilène, et ce même si on sait que le Real Madrid est généralement peu friand du marché hivernal. Et comme l’explique Defensa Central, l’entraîneur merengue a demandé à Florentino Pérez de faire un effort pour signer Rodrigo Mendoza, milieu de terrain international espoirs espagnol d’Elche.

Encore peu connu du grand public, il fait partie des révélations de la saison en Espagne et suscite les convoitises de plusieurs gros clubs européens. Alonso estime qu’il peut être un milieu de terrain très utile et sa clause libératoire est de 20 millions d’euros. Le tacticien basque souhaite que la direction agisse vite pour ne pas se faire griller la politesse par d’autres clubs, dont le Barça ou la Juventus.