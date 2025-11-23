Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Elche - Real Madrid : les compositions officielles

Par MatCharre
1 min.
Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp
Elche 0-0 Real Madrid

Le duel à distance continue entre Blaugranas et Merengues ! Le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Elche ce soir pour la 13e journée de Liga, au lendemain de la large victoire de Barcelone contre Bilbao pour passer en tête du championnat (4-0). Avec un match en moins mais autant de points que leurs rivaux catalans, les Madrilènes veulent retrouver le succès après leur défaite à Liverpool (0-1) et le nul chez le Rayo Vallecano (0-0).

La suite après cette publicité

Pour s’imposer ce soir, le Real peut compter sur Mbappé, aligné à côté de Rodrygo devant Bellingham. Vinicius débute sur le banc. Au milieu, Güler devrait être associé à Ceballos, avec Alexander-Arnold et Garcia sur les côtés. Asencio, Huijsen et Carreras formeront la défense. Elche devrait se présenter en 4-4-2 avec Mir et Andre Sila en pointe. Suivez ce match avec notre direct commenté !

Les compositions

Elche : Pena - Fort, Affengruber, Chust, Nunez - Valera, Febas (cap.), Aguado, Diangana - Mir, Andre Silva

La suite après cette publicité

Real Madrid : Courtois (cap.) - Asencio, Huijsen, Carreras - Alexander-Arnold, Güler, Ceballos, Garcia - Bellingham - Rodrygo, Mbappé

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Elche
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Elche Logo Elche
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier