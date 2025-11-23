Elche - Real Madrid : les compositions officielles

Le duel à distance continue entre Blaugranas et Merengues ! Le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Elche ce soir pour la 13e journée de Liga, au lendemain de la large victoire de Barcelone contre Bilbao pour passer en tête du championnat (4-0). Avec un match en moins mais autant de points que leurs rivaux catalans, les Madrilènes veulent retrouver le succès après leur défaite à Liverpool (0-1) et le nul chez le Rayo Vallecano (0-0).

Pour s’imposer ce soir, le Real peut compter sur Mbappé, aligné à côté de Rodrygo devant Bellingham. Vinicius débute sur le banc. Au milieu, Güler devrait être associé à Ceballos, avec Alexander-Arnold et Garcia sur les côtés. Asencio, Huijsen et Carreras formeront la défense. Elche devrait se présenter en 4-4-2 avec Mir et Andre Sila en pointe. Suivez ce match avec notre direct commenté !

Les compositions

Elche : Pena - Fort, Affengruber, Chust, Nunez - Valera, Febas (cap.), Aguado, Diangana - Mir, Andre Silva

Real Madrid : Courtois (cap.) - Asencio, Huijsen, Carreras - Alexander-Arnold, Güler, Ceballos, Garcia - Bellingham - Rodrygo, Mbappé