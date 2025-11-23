Achraf Hakimi est à Elche

Dans le cadre de la 13e journée de Liga, le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Elche, ce dimanche soir. Une rencontre importante pour les Merengues, qui restaient sur deux matches sans victoire avant la trêve internationale.

Malheureusement pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, c’est bien Elche qui mène actuellement à un quart d’heure du terme. Une rencontre observée par un certain Achraf Hakimi, nouveau Ballon d’Or africain et présent dans les tribunes du Martinez Valero.