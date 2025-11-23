Liga : sans briller, l’Atlético de Madrid s’impose à Getafe

Dans le cadre de la 13e journée de Liga, l’Atlético de Madrid se déplaçait ce dimanche soir sur la pelouse de Getafe. Les Colchoneros ont rapidement imposé leur domination, mais ont été freinés par la blessure de Marcos Llorente à la 14e minute, obligeant Diego Simeone à réorganiser son milieu de terrain et à faire entrer Griezmann. Malgré cet obstacle, l’Atlético a continué à contrôler le jeu, multipliant les occasions sans parvenir à trouver l’ouverture.

Il a fallu attendre la 82e minute pour voir la délivrance : Domingos Duarte, dans un geste malheureux, a inscrit un but contre son camp, offrant la victoire aux visiteurs. Ce succès permet à l’Atlético de Madrid de se maintenir à la quatrième place du classement de Liga, derrière Barcelone, le Real Madrid et Villarreal, tandis que Getafe reste 7e.