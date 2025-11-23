Menu Rechercher
Real Madrid : Florentino Pérez monte au front et défend son Santiago Bernabeu

Par Valentin Feuillette
Le stade Santiago Bernabéu en travaux. @Maxppp

Florentino Pérez a livré un long discours lors de l’Assemblée Générale du Real Madrid, mettant en avant la puissance économique du club. « Il y a deux saisons, nous étions le premier club à dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Et cette saison, nous avons atteint 1,185 milliard d’euros, soit une augmentation de 10 %. Cela nous permet de rivaliser avec les géants de la NFL et de la NBA. » Le président a rappelé que le projet Bernabéu est « dans la phase finale » et a déjà permis une hausse de « 56 % » du chiffre d’affaires. Il a insisté sur la solidité financière de l’institution : « Notre patrimoine net a atteint 598 millions d’euros… Nous avons investi 1,347 milliard d’euros dans le Bernabéu… le club a apporté une contribution significative à l’économie publique, en versant 356 millions d’euros. » Pérez a affirmé que cette dynamique permettra au Real de « relever de nouveaux défis » et de rester « l’une des entreprises leaders au monde ».

Le président madrilène a longuement célébré la transformation du Santiago-Bernabéu, devenu selon lui un modèle international. « Il a connu une transformation historique. Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré avoir "joué dans le meilleur stade du monde". » Pérez a rappelé que le stade fêtera bientôt ses 78 ans, soulignant qu’il reste « inconcevable » de penser le football sans lui et sans Santiago Bernabéu. Les améliorations récentes incluent « le spectaculaire tableau d’affichage vidéo », une offre culinaire étendue, l’avancée des travaux d’isolation, l’amélioration de l’accessibilité et l’ouverture prévue en 2027 d’une station de métro parmi « les plus modernes d’Europe ». Il évoque aussi le partenariat avec la ville pour développer un quartier technologique et le projet « Bernabéu Infinito », qui « deviendra réalité grâce à Apple ». Pour Pérez, cette rénovation « exemplaire » prépare le Real Madrid à redevenir « le meilleur club du monde, comme au XXe siècle ».

Pub. le - MAJ le
