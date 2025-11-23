Liga : le Real Betis manque le coche contre Girona

Le Betis a été tenu en échec par Girona (1-1) au Estadio La Cartuja, un résultat frustrant pour les Andalous malgré une nette domination. Girona a surpris d’entrée grâce à Vladyslav Vanat, opportuniste pour ouvrir le score d’une frappe imparable (20e). Longtemps inefficaces dans le dernier geste, les hommes de Manuel Pellegrini ont fini par égaliser en seconde période : Valentin Gómez a délivré les siens d’un puissant coup de tête suite à un corner (75e), remettant les deux équipes à égalité.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Betis 21 13 +6 5 6 2 20 14 18 Girona 11 13 -13 2 5 6 12 25

Dans une fin de match tendue, Antony a été expulsé dans le temps additionnel : d’abord sanctionné d’un carton jaune pour une faute grave (90e+1), sa sanction a été alourdie après intervention de la VAR, le jaune étant finalement transformé en carton rouge. Malgré plusieurs occasions en fin de match, le Betis n’a pas réussi à renverser une équipe catalane solide et bien organisée. Ce nul permet toutefois aux Verdiblancos de rester 5es, tandis que Girona, encore en difficulté dans ce début de saison compliqué, arrache un point précieux, mais demeure 18e.