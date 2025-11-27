Pau : le Wydad Casablanca veut recruter Rayan Touzghar cet hiver

Auteur d’un bon début de saison avec Pau, 8e de Ligue 2, Rayan Touzghar suscite des intérêts à l’étranger. Selon nos informations, l’ancien joueur de Toulouse, Guingamp ou encore Concarneau, est pisté par le Wydad Casablanca. Le géant marocain souhaite attirer le milieu de 22 ans dès cet hiver.

Des premiers contacts ont déjà été amorcés pour le natif d’Avignon, qui déclarait récemment à notre micro : «je ne veux pas griller les étapes, aujourd’hui, je ne suis qu’en Ligue 2. Il va falloir que j’évolue encore dans ma carrière. Mais, un jour, arriver chez les A (du Maroc), je pense que c’est l’un de mes plus beaux rêves.» Sous contrat jusqu’en 2027 avec Pau, Touzghar a joué 15 rencontres de Ligue 2 cette saison, pour 1 but et 2 passes décisives.