Pau : le Wydad Casablanca veut recruter Rayan Touzghar cet hiver
Auteur d’un bon début de saison avec Pau, 8e de Ligue 2, Rayan Touzghar suscite des intérêts à l’étranger. Selon nos informations, l’ancien joueur de Toulouse, Guingamp ou encore Concarneau, est pisté par le Wydad Casablanca. Le géant marocain souhaite attirer le milieu de 22 ans dès cet hiver.
✍️ Des premiers contacts ont été amorcés pour le talentueux milieu de terrain marocain
Des premiers contacts ont déjà été amorcés pour le natif d’Avignon, qui déclarait récemment à notre micro : «je ne veux pas griller les étapes, aujourd’hui, je ne suis qu’en Ligue 2. Il va falloir que j’évolue encore dans ma carrière. Mais, un jour, arriver chez les A (du Maroc), je pense que c’est l’un de mes plus beaux rêves.» Sous contrat jusqu’en 2027 avec Pau, Touzghar a joué 15 rencontres de Ligue 2 cette saison, pour 1 but et 2 passes décisives.
