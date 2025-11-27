Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 2

Pau : le Wydad Casablanca veut recruter Rayan Touzghar cet hiver

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Touzghar @Maxppp

Auteur d’un bon début de saison avec Pau, 8e de Ligue 2, Rayan Touzghar suscite des intérêts à l’étranger. Selon nos informations, l’ancien joueur de Toulouse, Guingamp ou encore Concarneau, est pisté par le Wydad Casablanca. Le géant marocain souhaite attirer le milieu de 22 ans dès cet hiver.

La suite après cette publicité
Santi Aouna
🚨🔵🟡🇲🇦 #Ligue2 |

❗️Le Wydad Casablanca veut recruter Rayan Touzghar en janvier

✍️ Des premiers contacts ont été amorcés pour le talentueux milieu de terrain marocain
Voir sur X

Des premiers contacts ont déjà été amorcés pour le natif d’Avignon, qui déclarait récemment à notre micro : «je ne veux pas griller les étapes, aujourd’hui, je ne suis qu’en Ligue 2. Il va falloir que j’évolue encore dans ma carrière. Mais, un jour, arriver chez les A (du Maroc), je pense que c’est l’un de mes plus beaux rêves.» Sous contrat jusqu’en 2027 avec Pau, Touzghar a joué 15 rencontres de Ligue 2 cette saison, pour 1 but et 2 passes décisives.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Pau
Wydad AC
Rayan Touzghar

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Pau Logo Pau
Wydad AC Logo Wydad AC
Rayan Touzghar Rayan Touzghar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier