Rayan Touzghar : « quand tu arrives au complexe Mohammed VI, tu es dans un rêve »

Foot Mercato : cet été tu quittes Guingamp pour signer libre à Pau, pourquoi as-tu choisi de t’engager dans ce club ?

La suite après cette publicité

Rayan Touzghar : quand j’étais à Guingamp, ça ne s’est pas bien fini, on va dire. Du coup, j’étais à la recherche d’un nouveau projet. Car à Guingamp, j’étais en manque de temps de jeu. J’ai eu la chance d’avoir un prêt à Concarneau l’an dernier pendant 6 mois, ce qui m’a vraiment beaucoup servi. J’étais à la recherche d’un projet, idéalement le Ligue 2, un endroit où je pouvais m’épanouir, où je pouvais avoir du temps de jeu et où je pouvais montrer mes qualités. J’étais en contact avec certains clubs, mais le projet idéal, c’était celui de Pau, et quand je vois le début de saison, je pense que je ne me suis pas trompé.

Foot Mercato : tu es parti en prêt en National du côté de Concarneau, tu es passé par de la N2, de la N3 et désormais à 22 ans, tu joues en Ligue 2. Ce parcours t’a forgé ?

La suite après cette publicité

RT : je pense que ce que j’ai vécu, il y en a plein qui auraient abandonné, mais moi, j’ai toujours cru en moi, je me suis toujours dit qu’un jour, ça allait marcher. Je pense qu’on peut dire que je n’ai grillé aucune étape, je suis monté petit à petit de niveau, et franchement, je préfère avoir un parcours comme celui-ci, où tu ne grilles aucune étape, où tu engranges de l’expérience plutôt que griller les étapes et me casser la gueule. Ce parcours, c’est ce qui fait ma force, mon mental, et même si je suis jeune, je pense que tout ce que j’ai connu, j’ai déjà vécu pas mal d’expériences.

« C’était le projet idéal pour moi, on m’a fait confiance et on m’a donné ma chance »

Foot Mercato : tu réalises un gros début de saison en Ligue 2, déjà 11 titularisations et 2 passes décisives, comment tu t’es acclimaté aussi vite ?

La suite après cette publicité

RT : à Toulouse, je m’entraînais déjà avec la Ligue 1 à l’époque et à Guingamp ça faisait un petit moment déjà que j’étais avec la Ligue 2. Donc je pense que déjà la Ligue 2, c’est un niveau que je connaissais, je ne suis pas arrivé dans un niveau que je ne connaissais pas. C’était le projet idéal pour moi, on m’a fait confiance, on m’a donné ma chance et après, c’est à moi de le rendre sur le terrain. Le bon début de saison qu’on réalise aussi collectivement nous permet de briller individuellement.

Foot Mercato : ton demi-frère Yoann Touzghar a mis fin à sa carrière l’an dernier avec Ajaccio, est-ce qu’avoir un membre de sa famille qui a fait une longue carrière ça aide pour réussir ?

La suite après cette publicité

RT : franchement, je pense que c’est une chance, c’est un plus, parce que comme tu as dit, quand tu es un jeune joueur, tu rentres dans le monde professionnel, c’est un autre monde par rapport à ce que j’avais connu avant, donc il y a plein de trucs, où des fois, tu dois te poser des questions, et avoir quelqu’un qui peut te donner des réponses, ce qu’il a ressenti à ce moment-là, son expérience, c’est clairement un plus. Franchement, c’est un truc qui est top pour moi.

Foot Mercato : Pau pointe à la quatrième place du classement de Ligue 2 à la 14e journée, quelles sont les ambitions du club cette saison ?

RT : avec le début de saison qu’on a fait, beaucoup de gens nous parlaient de la Ligue 1. On n’est vraiment pas dans le délire de s’enflammer. De base, l’objectif principal du club est clairement d’obtenir le maintien. Mais on est des compétiteurs et avec ce bon début de saison bien sûr qu’on aimerait jouer quelque chose cette saison. La Ligue 2, c’est un championnat qui est très compliqué. Chaque match est difficile. Aujourd’hui, ce serait trop tôt de se dire qu’on va jouer la montée.

« Toulouse en termes de structure de club, c’est le meilleur club que j’ai fait »

Foot Mercato : quels souvenirs as-tu gardés de tes années à Toulouse ?

RT : Toulouse, je n’en ai gardé que des bons souvenirs, mis à part quand je suis parti. Je suis parti sur une blessure. Mon passage là-bas m’a énormément forgé. Ça m’a permis de connaître aussi la Ligue 1, parce qu’ils étaient en Ligue 1 quand j’étais là-bas. Donc j’ai pu côtoyer le monde de la Ligue 1, m’entraîner avec eux, participer à des matchs amicaux. Donc j’ai pu voir un peu ce monde. Toulouse, je pense qu’en termes de structure de club, c’est le meilleur club que j’ai fait. Donc je ne garde que des bons souvenirs. Et c’est ce qui me permet aussi aujourd’hui d’avoir de la bouteille, on va dire.

Foot Mercato : c’est qui le meilleur jeune avec qui tu as joué en jeunes à Toulouse ?

RT : c’est un centre de formation qui sort beaucoup de cracks, la question est difficile. Mais je te dirais Farès Chaïbi. J’ai vraiment joué avec lui, et Farès était impressionnant. Chaïbi, il avait un gros coffre, physiquement, il était impressionnant, et t’avais l’impression qu’il était déjà programmé pour jouer en Ligue 1 voir plus haut ça se voyait. On s’entendait vraiment bien et voir aujourd’hui qu’il joue la Ligue des Champions, qu’il est international algérien ça m’étonne pas du tout.

Foot Mercato : quels souvenirs gardes-tu de tes sélections de jeunes avec le Maroc ?

RT : je n’ai gardé que des souvenirs extraordinaires. Quand t’es chez les jeunes et que tu arrives au complexe Mohammed VI l’un des plus beaux complexes au monde, tu es dans un rêve. Tu voyais déjà comment le Maroc s’est développé, comment ils travaillaient avec leurs joueurs. Aujourd’hui les résultats qu’ils ont, ce n’est pas une surprise. Tu vois, c’est le fruit d’un travail qu’ils ont fait pendant des années. Quand j’étais là-bas, j’ai pu jouer avec des super joueurs.

« Jouer avec le Maroc, c’est l’un de mes plus beaux rêves. »

Foot Mercato : tu rêves aujourd’hui de reporter le maillot des Lions de l’Atlas ?

RT : aujourd’hui, forcément, j’aimerais bien y retourner, mais maintenant, je ne peux plus jouer chez les jeunes. Donc c’est autre chose. Je ne veux pas griller les étapes, aujourd’hui, je ne suis qu’en Ligue 2. Il va falloir que j’évolue encore dans ma carrière. Mais, un jour, arriver chez les A, je pense que c’est l’un de mes plus beaux rêves.

Foot Mercato : en tant qu’ancien joueur du Maroc U20, qu’as-tu pensé de la victoire des Lionceaux à la Coupe du monde U20 ?

RT : j’ai regardé, parce que je connaissais certains joueurs qui étaient déjà avec moi à l’époque. Après, je connais bien Gessime Yassine, parce qu’on est de la même ville, c’est un mec d’Avignon. Franchement, j’étais vraiment content pour eux, parce que j’ai vu comment les gens en interne, ont bossé pour développer le football marocain. Quand tu vois maintenant les résultats qu’ils ont, c’est beau.

Foot Mercato : depuis quand connais-tu Gessime Yassine ?

RT : je le connais depuis qu’on est tout petit. On a joué ensemble à Avignon. On était les deux joueurs qui ressortaient le plus de l’équipe. À son âge, tu sentais qu’il avait un truc en plus. Quand j’étais petit, des fois, mon père allait le chercher chez lui et il nous amenait au stade avec mes frères, et on s’entraînait avec mon père. Il venait avec nous faire des entraînements tous ensemble. On était dans le même collège, on a tout fait ensemble. Maintenant, les deux, on est en Ligue 2, c’est beau, c’est une belle histoire.