Chelsea veut s’offrir un nouveau talent de 16 ans

Par Aurélien Macedo
1 min.
Boehly @Maxppp

Depuis quelques saisons, Chelsea s’est spécialisé dans le recrutement de joueur mineur afin de pouvoir les récupérer à la majorité. C’est le cas d’Estevao (Palmeiras), Qeovany Quenda (Sporting CP), Kendry Paez (Independiente del Valle) ou encore Dastan Satpaev (Kaïrat Almaty). Et le club londonien pourrait refaire le coup selon le Daily Mail.

Quart de finaliste de la dernière Coupe du monde U17 avec le Burkina Faso et gros talent de 16 ans évoluant au Sporting Football des Cascades Tenakourou, le milieu offensif Mohamed Zongo plaît aux Blues. Ces derniers qui sont en concurrence avec Manchester City, Manchester United, Villarreal et Anderlecht sont prêts à passer rapidement à l’action.

Pub. le - MAJ le
