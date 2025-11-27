Gambardella : le tirage complet du 1er tour fédéral

La Fédération française de football (FFF) a procédé ce jeudi au tirage au sort du premier tour fédéral de la Coupe Gambardella 2025/2026, qui se déroulera sur le week-end du 14 décembre. Cette étape marque l’entrée en lice des clubs du Championnat U19 National, et donc de nombreux centres de formation.

Tenant du titre, le Stade Rennais affrontera le Stade Pontivy, tandis que le vainqueur de l’édition précédente, l’Olympique de Marseille, défiera Colomiers. Le PSG affrontera Chartres, quand l’OL se déplacera chez le Racing Besançon.

Le tirage complet

Précision : (1 = niveau national / 2 = niveau régional / 3 = niveau départemental)

Groupe A

LOSC (1) - CERFA FC (2)

Arras FA (2) - Lens (2)

Neuvillette-Jamin (2) - Valenciennes (1)

AFC Creil (1) - Amiens (1)

Le Quesnoy (3) - Villetaneuse CS (2)

Stade Béthunois (2) - Dunkerque (1)

Boulogne-sur-Mer (2) - Reims (1)

US Mineurs Waziers (2) - Sarcelles (1)

Groupe B

ASL Robertsau (2) - Melun (2) ou Torcy (2)

Nancy (2) - Strasbourg (1)

Montfermeil (1) - Metz (1)

Jarville (2) - Brunoy FC (2)

Raon L’Étape (2) - Paris FC (1)

Thionville-Lusitanos (2) - Schiltigheim (1)

Troyes (1) - FC 93 (1)

Les Flamboyants Villepinte (3) - APM Metz (2)

Groupe C

Chalon (2) - Dijon (1)

AS Montferrand (2) - AS Saint-Priest (2)

Racing Besançon (2) - Olympique Lyonnais (1)

Sochaux (1) - Auxerre (1)

Le Puy (2) - Pontarlier (2)

Vichy (2) - Bourg-Péronnas (2)

Saint-Étienne (1) - ASPTT Dijon (1)

Annecy (2) - Besançon Foot (2) ou Jura Sud (2)

Groupe D

USPEG Marseille (2) - Cavigal Nice (1)

ES Veauche (2) - Gazélec Ajaccio (1)

Olympique Valence (2) - Misérieux Trévoux (2)

FC Borgo ou JS Ajaccio (2) - Bourgoin-Jallieu (2)

FC Mougins (2) - Bastia (1)

Hyères (2) - Aubagne/Air-Bel (1)

Grasse (2) - Nice (1)

Exempt : AS Monaco

Groupe E

Trélissac (2) - Balma (1)

Castelnau-le-Crès (2) - Clermont (3)

Dissay-Beaumont (3) ou Bergerac (2) - Toulouse (1)

Olympique de Marseille (1) - Colomiers (1)

Castanet (2) - Olympique Rovenain (1)

Marmande (2) - Montpellier (1)

Muret (2) - Pau (2)

Saint-Clément Montferrier (2) - SA Mérignac (2)

Groupe F

Carquefou (2) - UF Touraine (2)

Orvault (3) - Châteauroux (2)

Côteaux du Vignoble (2) - Vertou (1)

Saint-Cyr (2) - Pouzauges (2)

Lorient (1) - Beaucouzé (1)

Nantes (1) - Poitiers (1)

Laval (1) - Angers (1)

Fleury (2) - Cholet (2)

Groupe G

Concarneau (2) - Plabennec (2)

Saint-Brieuc (1) - Brest (1)

Alençon (2) - Guingamp (1)

Le Mans (2) - Segré Football (2)

Landerneau (2) - US Grégorienne (2)

Saint-Lô (1) - Avranches (1)

FC Flérien (2) - Saint-Renan (1)

Stade Pontivy (2) - Rennes (1)

Groupe H