Real Madrid : le cri du coeur de Valverde sur Mbappé, Vinicius Jr et Xabi Alonso

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Federico Valverde @Maxppp
Olympiakos 3-4 Real Madrid

Ce ne fut pas brillant malgré le quadruplé de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid est reparti de Grèce avec le sourire après sa victoire face à l’Olympiakos (4-3). Et depuis hier soir, le mot d’ordre au sein du vestiaire est unité. Après les révélations sur la tentative de rabibochage de Xabi Alonso auprès de ses joueurs, c’est au tour de Federico Valverde d’envoyer un message fédérateur. Accusé d’être lui aussi en conflit avec son coach, l’Uruguayen a mis les choses au clair.

« Après une semaine où beaucoup de choses ont été dites, nous sommes plus unis que jamais. Avoir Vini et Mbappé est une chance, mais pouvoir compter sur la meilleure équipe du monde est un honneur. Personnellement, je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. Le coach a toujours été à mes côtés, me soutenant et faisant tout son possible pour que je continue à progresser et à aider l’équipe. Ce n’est pas toujours facile, mais le staff technique et les joueurs sont plus unis que jamais », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
