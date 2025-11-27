Real Madrid : l’analyse provocatrice du coach de l’Olympiakos sur le quadruplé de Kylian Mbappé

Le Real Madrid n’affrontait pas l’adversaire le plus impressionnant de son histoire, mais il jouait très gros sur la pelouse de l’Olympiakos. La Casa Blanca ne jouait pas sa survie dans la compétition, mais c’était le cas pour son coach, Xabi Alonso. Fortement critiqué par la presse et chahuté en interne, l’ancien milieu de terrain a finalement été sauvé grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé (4-3).

À l’issue du match, l’attaquant français était bien conscient de la situation et n’a pas hésité à envoyer un message de soutien à son entraîneur. «Je vois l’équipe bien jouer. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Quand on joue pour un club comme le Real Madrid, c’est normal que les gens parlent. Nous, les joueurs, devons nous soutenir mutuellement et protéger l’entraîneur». Quelques instants plus tard, Alonso a rendu la pareille à son buteur.

«Ce sont les huit autres qui essaient de défendre et de courir»

«Mbappé est très important. Les buts sont évidemment essentiels, mais sa personnalité, son leadership et son influence sur les autres, au quotidien, sont quelque chose d’intangible. C’est fondamental pour former une équipe, pour avoir de la cohésion, de l’unité. Et puis… les buts… ce talent naturel qu’il a», a-t-il confié en conférence de presse. Mais hier, le coach adverse, José Luis Mendilibar, a lui aussi été interrogé sur la performance de Mbappé et de Vinicius Junior. Dans un premier temps, il a rendu hommage aux Merengues.

«On aurait dit que nous étions morts. Avec très peu de munitions, ils nous ont marqué des buts très rapidement. On se rend compte qu’on joue contre les meilleurs du monde et qu’il y a une différence. Nous sommes sortis pour nous battre et nous avons eu nos chances.» Relancé ensuite sur le quadruplé de Mbappé, Mendilibar explique pourquoi le Français a pu faire la différence. «Il y a deux parties dans cette équipe. Les deux attaquants (Mbappé et Vinicius Jr, ndlr) nous ont fait beaucoup de mal, mais parce qu’ils se reposent beaucoup quand nous avons le ballon. Ce sont les huit autres qui essaient de défendre et de courir. Quand ils récupèrent le ballon, ils sont frais pour courir, faire des un contre un… et ensuite ils marquent presque tout ce qu’ils tentent.» C’est dit.