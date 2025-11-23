Liga : accroché à Elche, le Real Madrid retrouve malgré tout son fauteuil de leader

Défait par Liverpool et accroché par le Rayo Vallecano juste avant la trêve internationale, le Real Madrid espérait relever la tête, ce dimanche soir, sur la pelouse d’Elche à l’occasion de la 13e journée. Face à un adversaire également en difficulté - les hommes d’Eder Sarabia restaient sur cinq matchs sans victoire en Liga - les Merengues se présentaient en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Bellingham, Rodrygo et Mbappé, qui restait sur deux matchs sans marquer avec le club merengue. Sous pression après la victoire du FC Barcelone contre l’Athletic Bilbao (4-0), la formation madrilène se devait donc de l’emporter pour récupérer la première place.

Le Real bousculé et logiquement surpris

Dans les premières minutes, les ouailles de Xabi Alonso ne parvenaient pourtant pas à emballer ce match. Gêné par l’intensité des locaux et coupable d’un certain déchet technique, le Real ne se procurait aucune occasion franche, si ce n’est cette frappe non cadrée de Kylian Mbappé (11e). De son côté, Elche jouait tous les coups à fond et faisait logiquement douter la Casa Blanca. Sous les yeux de Valverde, Camavinga et Vinícius Júnior - tous remplaçants au coup d’envoi - le club merengue frôlait même la correctionnelle. Après un nouveau ballon perdu par Carreras, Rafa Mir, trouvé dans la surface, prenait sa chance, mais butait sur un Courtois déjà décisif (17e). En difficulté et peu inspiré collectivement, le Real profitait alors des coups de pied arrêtés pour se signale, mais Asencio ne cadrait pas (20e).

Seule satisfaction d’un début de match contrasté, Güler allumait, lui aussi, une première mèche, mais sa tentative frôlait la barre transversale adverse (25e). Actif dans le cœur du jeu, le Turc lançait ensuite Mbappé, mais ce dernier perdait son duel face à Iñaki Peña (30e). Décisif, l’ancien portier du Barça l’était encore quelques secondes plus tard en repoussant la reprise du numéro 10 merengue (33e). Malgré une certaine montée en puissance, les visiteurs se faisaient de nombreuses frayeurs sur le plan défensif – à l’instar de cette nouvelle frappe d’André Silva, repoussée par Courtois (38e) - et rentraient logiquement bredouilles à la pause. Au retour des vestiaires, Xabi Alonso conservait son ossature de départ, Rodrygo, décalé par Mbappé, armait à son tour (47e) mais le tableau d’affichage, lui, ne bougeait toujours pas. Tout du moins pas en faveur des Merengues…

Bellingham limite la casse

Décomplexé et loin d’être impressionné par son adversaire du soir, Elche prenait, en effet, les devants. Sur une inspiration géniale de German Valera, Aleix Febas, à gauche de la surface, croisait sa frappe à ras de terre du pied droit et marquait avec l’aide du poteau opposé (1-0, 53e). Une ouverture du score provoquant la réaction immédiate du technicien madrilène avec les entrées en jeu de Vinícius Jr., Valverde, Camavinga (58e) puis Gonzalo Garcia (64e). Autant de changements qui ne changeaient cependant rien à la physionomie de cette rencontre. Incapable de se montrer dangereux, à l’image d’un Mbappé trop peu en vue et d’un Vinícius individualiste, et fragile défensivement - la prestation de Trent Alexander-Arnold ne pourra que le confirmer - le Real Madrid ne trouvait pas la solution.

Il fallait finalement attendre les dernières minutes de ce match pour voir les visiteurs réagir. Sur un coup de pied arrêté mal géré par Elche et dévié par Bellingham, Huijsen prolongeait la trajectoire du cuir pour égaliser au près (1-1, 78e). Un but qui ne réveillait pourtant pas totalement des Madrilènes encore trop peu inspirés. Pire encore, sur un rush étincelant du nouvel entrant Alvaro Rodriguez, formé au sein du club madrilène, la Casa Blanca craquait à nouveau (2-1, 84e). Sonnés, les coéquipiers de Courtois allaient pourtant encore revenir dans la foulée. Après une frappe non cadrée de Bellingham, Mbappé s’arrachait et retrouvait l’international anglais, qui concluait au près (2-2, 87e). Dans le temps additionnel, Gonzalo Garcia, seul face au but, manquait lui la balle de match… (90+4e). Avec ce résultat (2-2), les Merengues confirment leur mauvaise passe, mais reprennent la première place au Barça alors que leur adversaire du soir remonte au 11e rang.