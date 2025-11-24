Le Real Madrid impliqué dans un nouveau scandale arbitral, la performance phénoménale d’Eze choque l’Angleterre

Le Real Madrid avantagé ?

Le Real Madrid est toujours leader de Liga mais les temps sont durs. Le club madrilène traverse une mauvaise passe, à l’image du match nul 2-2 face à Elche. Une nouvelle polémique arbitrale vient secouer la rencontre. Sur le but de l’égalisation de Bellingham, un violent contact a eu lieu entre Vinicius Jr et Inaki Pena le gardien d’Elche qui s’est retrouvé avec le nez en sang. Une situation qui valait une faute pour Eder Sarabia l’entraîneur d’Elche. «Il y avait clairement faute de Vinicius ! Vinicius lui donne un coup au visage, vous avez vu le nez de Inaki Pena ? C’est une faute claire. Je peux comprendre que l’arbitre ne le voit pas pendant l’action. Mais la VAR existe pour ce genre de situation», a lâché le coach espagnol. Kylian Mbappé s’est lui aussi agacé contre l’arbitrage, mais pour autre chose. Il est allé contre l’homme en jaune pour un temps additionnel jugé insuffisant alors que l’arbitre a ajouté 8 minutes. Résultat, Mbappé a été averti pour protestation.

Eze rentre dans le cœur des Gunners

Arsenal a écrasé Tottenham 4 buts à 1 dans le derby de Londres, le grand homme de ce match est bien évidemment Eberechi Eze qui a inscrit le premier triplé de sa carrière, le Daily Mirror le met à l’honneur sur sa Une. Cerise sur le gâteau, Eze l’a inscrit dans le match le plus important de la saison pour les supporters contre le rival local. Maintenant, il vit son «rêve» écrit la presse anglaise. Au-delà d’un triplé important pour Arsenal, c’est un scénario rêvé pour Eberechi Eze qui était à deux doigts de signer à Tottenham cet été avant finalement de filer chez les Gunners. Pour rappel, Eze a joué à Arsenal dans les catégories de jeune, c’est son club de cœur et il avait tenté un dernier appel avec Mikel Arteta avant de signer à Tottenham, ça a fonctionné et le voilà épanoui chez les leaders de Premier League. «Eze a pris ses aises» titre L’Équipe. En plus d’être décisif, l’ancien de Crystal Palace semble totalement impliqué dans le style de jeu d’Arteta, il est hyperactif en attaque, il combine bien avec ses coéquipiers et il se donne sur le plan défensif. Le joueur idéal pour Mikel Arteta qui a été très élogieux en conférence de presse.

Giroud l’éternel

Direction le Nord de la France où Olivier Giroud s’est enfin réveillé. Après trois mois de disette en Ligue 1, l’attaquant de 39 ans a inscrit un doublé et a permis au LOSC de s’imposer 4-2 contre le Paris FC. Une victoire précieuse pour Lille qui se replace à la 4ème place et qui fait la bonne opération du week-end. Giroud l’insubmersible confirme lui qu’il faut toujours compter sur ses buts, peu importe son âge et sa forme du moment. Olivier Giroud a été associé à Hamza Igamane pour la première fois en tant que titulaires, un choix payant pour Bruno Génésio vu le résultat et les belles séquences de jeu produites par son duo offensif. Prometteur pour la suite.