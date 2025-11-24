Vinicius Jr refuse de prolonger au Real Madrid

La crise de novembre. Pendant très longtemps, le Paris Saint-Germain a vécu des moments difficiles durant ce mois de l’année. Il semble que cette fois-ci, c’est le Real Madrid qui traverse une période compliquée. Toujours leader de la Liga, le club espagnol voit son avance fondre, alors que le FC Barcelone revient de plus en plus près. Outre les résultats, ce sont surtout les problèmes de vestiaire qui polluent le quotidien des pensionnaires du Santiago-Bernabéu. Ce lundi, plusieurs médias espagnols assurent que les relations entre le staff de Xabi Alonso et les joueurs sont tendues.

AS en fait partie. La publication ibérique a précisé que le club s’inquiète mais qu’il croit fermement que tout peut s’arranger. L’entraîneur et ses adjoints tout comme les joueurs devront faire un pas les uns vers les autres. Concernant ces derniers, les dirigeants ne les épargnent pas, eux qui estiment qu’ils n’ont pas la bonne attitude. En effet, les patrons de la Casa Blanca sont préoccupés de voir certains éléments baisser les bras à la moindre difficulté alors qu’habituellement ils se battent. Personne n’est cité directement, mais on peut penser à Vinicius Jr (25 ans).

La prise de position ferme de Vini Jr

Ce n’est pas un secret, le Brésilien a beaucoup de mal avec son entraîneur. Pour certains, cela se ressent sur le terrain, son jeu et son impact. Tout cela arrive alors qu’il entre dans une période charnière. Lié aux Merengues jusqu’en juin 2027, Vini Jr discutait prolongation avec ses dirigeants depuis plusieurs mois. Mais tout s’est stoppé. Du côté du Real Madrid, on estime que ses exigences financières sont trop élevées, puisqu’il souhaite toucher un salaire équivalent ou supérieur à celui de Kylian Mbappé. Dans le camp auriverde, on estime être dans son bon droit pour demander de telles sommes. Ce dossier prend un nouveau tournant ce lundi.

Alors que certains médias, dont AS, assurent qu’une prolongation est proche, [The Athletic](https://www.nytimes.com/athletic/6814027/2025/11/24/vinicius-jr-real-madrid-alonso-contract/) a douché les espoirs de nombreux fans du joueur. En effet, le média anglais révèle que Vinicius Junior a informé le Real Madrid qu’il ne souhaite pas renouveler son contrat. Ce sera le cas tant que ses relations avec l’entraîneur Xabi Alonso resteront tendues. Il a fait passer le message au président Florentino Pérez à l’occasion d’une réunion organisée à la fin du mois d’octobre. Si certains estiment qu’il s’agit d’une stratégie pour débloquer la situation et obtenir ce qu’il souhaite, les proches du joueur ont fait savoir que leur client ne souhaite pas s’engager sur le long terme compte tenu de sa relation avec Xabi Alonso. Une prise de position ferme, qui «n’a pas surpris le Real Madrid» mais qui a suscité des «inquiétudes». Pérez, qui apprécie le joueur, et le club ont pris note et espèrent le faire changer d’avis. Pour le moment, les négociations sont au point mort. Le feuilleton est reparti…