A22, promoteur de la Super League, attaque en justice l’UEFA

Promotrice du projet de Super League, l’entreprise A22 a annoncé ce lundi avoir engagé une action en justice contre l’UEFA. Par le biais d’un communiqué, elle estime que l’instance européenne continue d’ignorer la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en décembre 2023. À l’époque, cette dernière avait jugé que l’UEFA avait abusé de sa position dominante en bloquant la création de la Super League, un verdict qui aurait dû ouvrir la voie à une réforme en profondeur du système actuel des compétitions européennes, d’après A22. Après des mois de discussions autour de son projet de Ligue Unify, la société espagnole estime que l’UEFA « défie » les décisions de justice et doit désormais répondre de son attitude devant les tribunaux. Depuis octobre, A22 et le Real Madrid affirment vouloir réclamer plus de quatre milliards d’euros à l’UEFA, qu’ils accusent d’avoir fait échouer le projet initial de Super League et d’avoir maintenu son monopole sur l’organisation des compétitions continentales. Pour A22, la validation par la cour d’appel de Madrid de la « position dominante » de l’UEFA renforce la légitimité de leurs revendications.

La suite après cette publicité

« A22 Sports Management annonce avoir engagé, le 21 novembre 2025, la procédure obligatoire prévue par la loi espagnole (MASC) préalable à l’ouverture d’une procédure judiciaire contre l’UEFA afin d’obtenir réparation pour les dommages subis en raison de l’abus de position dominante de l’UEFA en tant qu’opérateur monopolistique des compétitions transfrontalières de football européen. Le 21 décembre 2023, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a statué que l’UEFA avait abusé de sa position dominante sur le marché des compétitions transfrontalières de football de clubs, en violation du droit européen de la concurrence. Dans le cadre de sa décision, la CJUE a exigé de l’UEFA qu’elle ouvre le marché à des organisateurs tiers tels que A22. Malgré les décisions claires rendues par trois tribunaux européens distincts, dont la CJUE et une cour d’appel espagnole, l’UEFA continue de maintenir des règlements et des pratiques qui contredisent directement les décisions judiciaires. Cela inclut les nouvelles règles introduites en 2024, après l’arrêt historique de la CJUE. En défiant ces décisions de justice, l’UEFA s’expose désormais à d’importantes demandes de dommages-intérêts de la part des clubs et de l’A22 », a communiqué la société de Bernd Reichart.