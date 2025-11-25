PSG : Luis Enrique a trouvé la formule sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Battu lors de la dernière journée de Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2), le Paris Saint-Germain doit renouer avec le succès contre Tottenham, au Parc des Princes, mercredi soir (21 heures), afin de prendre de l’avance pour une place dans les huit premiers et une qualification directe en huitième de finale. Mais face aux Spurs, Luis Enrique sera privé de Désiré Doué et d’Achraf Hakimi, alors que la titularisation d’Ousmane Dembélé reste compromise, puisqu’il ne prendra aucun risque. « On verra demain. S’il n’y a pas de problème, Ousmane Dembélé sera dans les joueurs convoqués (…) Avec Ousmane, je suis plus attentif que d’habitude. On veut qu’il revienne, mais il faut rester attentif », a indiqué le manager parisien.

Pourtant, Luis Enrique ne s’inquiète pas et assure que son équipe est capable de marquer et de faire la différence sans ses stars. « Je ne dois pas penser à l’absence d’un seul joueur, il faut penser à s’améliorer tout le temps. Je dois être très optimiste et courageux parce que beaucoup de joueurs marquent des buts et font des passes décisives. On a marqué plus de buts que l’année dernière. On forme une vraie équipe et c’est important d’avoir différentes solutions, peu importe que ce soit à gauche, à droite ou dans l’axe », a assuré le manager parisien.

Luis Enrique encense les jeunes

Avant d’encenser les entrées en jeu des jeunes du centre de formation et des remplaçants, qui ont fait la différence lors des dernières prestations en Championnat. « La performance de l’équipe est très positive sur le début de saison. Je suis très heureux. C’est important de savoir qu’il y a des joueurs très jeunes qui peuvent aider l’équipe, ce sont des conditions importantes pour nous, mais aussi pour les joueurs qui savent qu’il y a cette opportunité. Il y a beaucoup de joueurs et il y en a encore d’autres qui peuvent aider l’équipe », ajoutait Luis Enrique.

Car le manager parisien entend motiver ses troupes malgré ces nombreuses absences afin d’atteindre l’objectif clair de la saison : conserver le titre de Champion d’Europe. « C’est plus facile de faire des entraînements, il ne faut pas beaucoup parler parce que tu sens que c’est un match différent et une compétition différente pour nous. C’est notre compétition, nous sommes le champion actuel et on veut continuer sur le chemin ». Il faudra maintenant confirmer cela dès demain, avec un succès qui permettrait aux Parisiens d’avoir déjà 12 points acquis en cinq matches.