Ligue des Champions

OM-Newcastle : les compositions officielles

Par Alexis Relandeau
1 min.
Marseille 2-1 Newcastle Voir sur CANAL+ FOOT

La Ligue des champions est de retour avec la cinquième journée de la phase de ligue et l’OM qui reçoit Newcastle (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Avec trois points en quatre journées, Marseille n’a plus le choix et doit battre les Anglais pour survivre dans la compétition. En face, les Magpies sont beaucoup plus sereins avec déjà neuf points au compteur.

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi est privé d’Aguerd, Medina, Murillo ainsi que de Gouiri et Traoré. Il opte pour un 4-3-3 avec Balerdi et Pavard en défense centrale alors que Weah et Emerson seront dans les couloirs. Au milieu, Hojbjerg est accompagné de Vermeeren et du jeune Bakola, titulaire pour la première fois à 17 ans, alors que devant Aubameyang est soutenu par Greenwood et Paixao. En face, Eddie Howe doit composer sans Trippier et Wissa. Il reste en 4-3-3 avec Burn en défense à gauche qui remplace Hall. Willock est titularisé dans l’entrejeu avec Tonali et Guimaraes alors que devant Gordon est préféré à Woltemade et entouré par Barnes et Murphy.

Les compositions officielles

OM : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Vermeeren, Hojbjerg, Bakola - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Newcastle : Pope - Livramento, Thiaw, Schar, Burn - Guimarães, Tonali, Willock - Murphy, Gordon, Barnes.

Pub. le - MAJ le
