Everton : le carton rouge lunaire d’Idrissa Gueye contre Manchester United

Une scène totalement lunaire s’est produite à Old Trafford, ce lundi, à l’occasion du déplacement d’Everton à Manchester United en Premier League. À la 13e minute de jeu, Idrissa Gana Gueye s’est embrouillé avec son propre coéquipier, Michael Keane. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a même giflé le défenseur anglais avant que Jordan Pickford ne sépare les deux hommes et que l’arbitre de la rencontre Tony Harrington n’expulse Gueye.

Une scène loin d’être inédite en Premier League. En 2008, le Jamaïcain Riccardo Fuller avait été expulsé après avoir giflé son propre partenaire à Stoke City, Andy Griffin. Malgré cette infériorité numérique, les Toffees mènent en ce moment à Old Trafford (0-1), après un magnifique but de Kiernan Dewsbury-Hall. Mais nul doute que cette altercation fera parler en Angleterre.