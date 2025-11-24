Menu Rechercher
Everton : le carton rouge lunaire d’Idrissa Gueye contre Manchester United

Par Kevin Massampu
1 min.
Idrissa Gueye Everton @Maxppp
Man United 0-1 Everton

Une scène totalement lunaire s’est produite à Old Trafford, ce lundi, à l’occasion du déplacement d’Everton à Manchester United en Premier League. À la 13e minute de jeu, Idrissa Gana Gueye s’est embrouillé avec son propre coéquipier, Michael Keane. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a même giflé le défenseur anglais avant que Jordan Pickford ne sépare les deux hommes et que l’arbitre de la rencontre Tony Harrington n’expulse Gueye. 

CANAL+ SPORT Afrique
#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Gana Gueye 🇸🇳 prend un rouge pour une embrouille avec son propre coéquipier Michael Keane 🤯
Une scène loin d’être inédite en Premier League. En 2008, le Jamaïcain Riccardo Fuller avait été expulsé après avoir giflé son propre partenaire à Stoke City, Andy Griffin. Malgré cette infériorité numérique, les Toffees mènent en ce moment à Old Trafford (0-1), après un magnifique but de Kiernan Dewsbury-Hall. Mais nul doute que cette altercation fera parler en Angleterre.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Everton
Idrissa Gana Gueye

